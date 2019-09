La Generalitat pagó para difundir en Twitter el apoyo de diputados franceses a los presos del «procés» Twitter ofrece información sobre las campañas pagadas por partidos, instituciones y empresas para aumentar su impacto

La Consejería de Exteriores de la Generalitat utilizó un tuit promocionado, es decir, de pago, para difundir en esta red social la noticia de que 52 parlamentarios franceses habían «denunciado la represión de diputados electos catalanes». El tuit, fechado el 2 de septiembre, puede verse en el Centro de Transparencia Publicitaria de Twitter, cuyo buscador permite localizar los tuits promocionados por cualquier cuenta en los últimos siete días.

La búsqueda de la cuenta de la Consejería de Acción Exterior, Relaciones Institucionales y Transparencia de la Generalitat arroja dos tuits promocionados: uno del 13 de agosto sobre la Agenda 2030 y éste, del 2 de septiembre, que incluye declaraciones del consejero, Alfred Bosch (ERC). «Es un asunto europeo e internacional. El mundo se está pronunciando y está demandando una solución dialogada y democrática», dice.

La herramienta no permite, sin embargo, comprobar el coste de la promoción -las cantidades pueden ser muy pequeñas ya que no hay importe mínimo-, ni su impacto en términos de visualizaciones. El tuit promocionado tuvo 101 retuits y 91 'me gusta', pero la herramienta no permite ver las respuestas. Durante las pasadas elecciones europeas, Twitter sí puso en marcha un sistema de transparencia reforzada que permite conocer lo que gastaron en campañas las cuentas que se certificaron como anunciantes políticos y el impacto que tuvieron sus tuits promocionados.

Según explica la propia red social, los tuits promocionados son tuits comunes comprados por anunciantes que desean llegar a un grupo más amplio de usuarios o generar interacciones entre sus seguidores actuales y todos están etiquetados como tales si un anunciante paga para que se muestre en Twitter, informa Ep.