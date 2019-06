La CUP exige a Quim Torra «agudizar» el conflicto con el Estado «La solución del conflicto político no vendrá de ningún pacto con el Estado»

Daniel Tercero Barcelona Actualizado: 12/06/2019 14:41h

La CUP considera que las sentencias del juicio a los líderes del procés, que hoy finaliza en el Tribunal Supremo, son «un punto y final», «una línea roja» ante las que los antisistema proponen a todos los partidos y entidades independentistas acciones de «desobediencia» en la línea de lo sucedido en 2017.

Carles Riera, portavoz de la CUP en el Parlamento de Cataluña, ha señalado hoy que llegados a este punto «hay que crear las condiciones para poder ejercer todos los derechos civiles y políticos». Unas «condiciones» que ha concretado en una «desobediencia efectiva» para mantener vivo el «conflicto» con el Estado.

El diputado autonómico de la CUP ha reivindicado el referéndum de independencia ilegal del 1-O y la posterior huelga dos días después, que anticiparon las dos declaraciones de secesión de Carles Puigdemont ese mismo mes. «El 1-O y el 3-O no fueron simulacros o simbólicos. Se celebró un referéndum de autodeterminación y una huelga de una transcendencia histórica, para construir un nuevo país. El pueblo fue claro. Fueron actos materiales, no simbólicos», ha añadido Riera.

De esta manera, la CUP, que es necesario para que JpC y ERC lleguen a la mayoría absoluta en el Cámara legislativa catalana, ha elevado el listón que está preparando el mundo independentista como «respuesta» a las sentencias del Supremo, previstas, en principio, para este otoño.

En esta línea, Riera ha asegurado que ayer se le transmitió a Puigdemont, en Waterloo (Bélgica), en «una reunión de trabajo» entre el expresidente autonómico y una delegación de la CUP, estas ideas e intercambiaron puntos de vista para conseguir los mismos objetivos políticos. «La solución del conflicto político no vendrá de ningún pacto con el Estado. Si el camino es el diálogo, ya digo que no, es lo que nos dice el Estado cada día, porque no permite cuestionar el orden constitucional. Lo que hace falta no es desescalar el conflicto sino agudizarlo, para crear las condiciones de desobediencia», ha añadido Riera.