Estado de alarma La dirección de ERC, a Sánchez: «Exigimos que no se nos tome por imbéciles» Los republicanos plantean cuatro condiciones para apoyar futuras prórrogas del estado de alarma, entre estas, reactivar la «mesa de diálogo Estado-Generalitat»

Miquel Vera Barcelona Actualizado: 11/05/2020 15:38h

El panorama abierto por la última ampliación del estado de alarma, que el Gobierno de Pedro Sánchez sacó adelante con los votos de Ciudadanos, incomoda enormemente a ERC. Este lunes, los de Oriol Junqueras han advertido al Ejecutivo de PSOE y Unidas Podemos que no cederán a «chantaje» ni harán «servilismo». En un tono muy duro, la portavoz de Esquerra, Marta Vilalta, ha acusado al Sánchez de insultar a su partido.

«Pedimos y exigimos que no se nos tome por imbéciles ni se tome por torna a la ciudadanía de nuestro país y de todo el Estado», ha apuntado la dirigente republicana en una rueda de prensa telemática. «El chantaje no vale para tomar nuestras decisiones, es inadmisible», ha resaltado antes de exponer las cuatro condiciones que su formación exigirá al Gobierno cambio de recabar sus votos en el Congreso en asuntos clave, como la gestión del la pandemia de coronavirus.

«La dicotomía entre estado de alarma y caos no es cierta», ha aseverado Vilalta antes de apuntar que lo que confunde a la población y las empresas son capítulos como el retraso en la publicación en el BOE de las medidas para hacer frente a la crisis sanitaria, por ejemplo. «Eso genera caos, confusión e inseguridad jurídica», ha afirmado. Por otra parte, ha atizado las desavenencias entre el PSOE y algunos de sus barones territoriales, como el presidente valenciano Ximo Puig, quien ayer alertó a Sánchez de que lealtad no es sinónimo de «sumisión».

Cuatro condiciones

Vilalta ha avisado este lunes de que los republicanos no facilitarán más prórrogas del estado de alarma «si no cambian las cosas» y ha fijado cuatro condiciones para replantear su voto en la próxima votación. Primero, tiene que acabar el «mando único» para que el Govern pueda decidir y gestionar la desescalada, segundo, aplicar un permiso retribuido para el cuidado de menores y personas dependientes, tercero, que los ayuntamientos puedan utilizar su superávit para hacer frente a la crisis del coronavirus y, cuarto, reactivar la mesa de negociación sobre el conflicto catalán. «ERC no hará servilismo de un Gobierno que no lo hace bien», ha zanjado.