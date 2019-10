Escrache lingüístico en un ambulatorio de Barcelona por no atender en catalán El activista Santiago Espot llama «colonizadores de bata blanca» a los médicos que no hablan catalán

Nuevo capítulo de persecución lingüística en Cataluña. En esta ocasión en un centro de atención médica primaria (CAP) del barrio de Les Corts de Barcelona. Hasta allí se desplazó un grupo de activistas ultranacionalistas encabezados por el empresario Santiago Espot. Una vez dentro del ambulatorio increparon y pidieron explicaciones al director del centro por un supuesto caso de discriminación al catalán que lleva días indignando al catalanismo radical.

Según han publicado varios medios, una doctora de este ambulatorio no atendió a una paciente (discapacitada y de 26 años) en catalán porque desconocía el idioma. Así las cosas, la madre de la joven tuvo que ejercer de traductora entre la médico y la enferma. Para esta, la escena supuso una humillación injustificable que denunció ante la prensa y que llevó a la Plataforma per la Llengua (entidad que espió el idioma que hablan los niños en el patio del colegio) a hacer un extenso comunicado pidiendo a la Generalitat que vigile más el uso de la lengua autonómica en la sanidad, sector tradicionalmente alejado de la obsesión lingüística del nacionalismo. La ONG del catalán exigió al departamento de Salut que imponga cursos obligatorios en esta lengua para todos los profesionales del sector.

El director del centro médico recibió en las instalaciones del CAP a Espot y a la quincena de activistas radicales que le acompañaron. Estos le presentaron documentación, mientras grababan y acusaban al galeno de encubrir a la doctora. El doctor trató de calmar su furia explicando que muchos médicos que llegan a Cataluña para reforzar el sistema sanitario de la comunidad tardan unos meses en aprender el idioma, hecho que no acostumbra a generar problemas ya que en caso de necesitarse, hay traductores y médicos que pueden ejercer de mediadores.

«Colonizadores de bata blanca»

Estas explicaciones no convencen a Espot, quien en declaraciones a ABC calificó a los doctores no catalanes de «colonizadores de bata blanca». «Se discrimina a una catalana, además discapacitada y todo el mundo calla como un muerto», agregó. Por otra parte, el empresario y polemista negó que lo que organizó fuera un «escrache lingüístico» afirmando que el doctor esperaba su visita. Por otra parte, exigió responsabilidades por el caso y solicitó el despido de la doctora, del director del CAP o de la consejera catalana de Salud, Alba Vergès (ERC). «Aquí tiene que pagar alguien, se han vulnerado los derechos de una menor y se han dado explicaciones falsas», aseveró.

Por su parte, y en respuesta a la exigencia de la Plataforma per la Llengua de que se instauren cursos obligatorios de catalán para todo el personal médico, fuentes del departamento de Salut han asegurado en declaraciones a ABC que «en la actualidad ya se ofrecen cursos presenciales de catalán de una duración de 20 horas para que los facultativos interinos o eventuales (los funcionarios deben superar el nivel C para acceder a la plaza) tengan un conocimiento básico de la lengua. A partir de ahora, se harán también on line».

La consejería no quiso determinar si esta formación intensiva será opcional u obligatoria. Respecto a los casos de discriminación lingüística denunciados por la Plataforma, las mismas fuentes han indicado que "son casos puntuales respecto al gran volumen de asistencias que se dan en la red sanitaria pública". Según los portavoces de la consejería, «lo prioritario siempre es garantizar una buena asistencia al paciente, sea en la lengua que sea».