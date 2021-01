Ernest Maragall (ERC): «Emplazo a quien represente al PSC a callar para siempre sobre Pasqual Maragall» Lo ha dicho en respuesta a Salvador Illa, que ha dicho que su partido representa el legado de quien fuera alcalde de Barcelona y presidente de la Generalitat

El presidente del grupo municipal de ERC en el Ayuntamiento de Barcelona, Ernest Maragall, ha criticado este domingo que los socialistas evoquen la figura de su hermano Pasqual Maragall, exalcalde de Barcelona y expresidente de la Generalitat: «Emplazo a quien represente al PSC a callar para siempre sobre Pasqual».

Lo ha dicho en un tuit recogido por Europa Press, después de que el ministro de Sanidad y candidato del PSC a la Presidencia de la Generalitat, Salvador Illa, haya dicho este domingo que su partido representa el legado de Pasqual Maragall, a quien ha definido como «el mejor alcalde» de Barcelona.

Porto anys respectant amb el meu silenci el llegat polític de Pasqual Maragall, patrimoni del país i de ningú en particular.

Quan escolto el Sr. Illa usar i abusar de la seva referència, em revolto però no em sorprenc.

Emplaço a qui representi el PSC a callar per sempre sobre PMM — Ernest Maragall i Mira (@ernestmaragall) January 3, 2021

«Cuando escucho al señor Illa usar y abusar de su referencia, me alboroto pero no me sorprendo», y ha dicho que él mismo lleva años respetando con su silencio el legal político de Pasqual Maragall, que es de Cataluña y no pertenece a nadie en particular, ha defendido.