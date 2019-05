Elecciones municipales 2019 Retiran de las listas a un hombre que trató de ser candidato de Ciudadanos y Vox a la vez Este ciudadano iba a concurrir a las listas municipales Berga y Manresa simultáneamente

A poco más de dos semanas para las elecciones municipales los partidos se preparan para una campaña electoral en la que deberán movilizar su maquinaria local para captar el mayor número de votos en todos los pueblos de España. Sin embargo, en los meses pasados la gran labor ha sido confeccionar las listas. Esta tarea es especialmente ardua en las formaciones con menos recorrido y penetración local como es el caso de Vox, y en menor grado, de Ciudadanos.

Las prisas o la falta de medios pueden generar disfunciones graves en la confección de las candidaturas en muchos pueblos y ciudades pequeñas. Este es el caso detectado recientemente en las localidades barcelonesas de Manresa y Berga. Allí, un hombre se inscribió a la vez en las listas de Voz y Ciudadanos. Tras una denuncia del PSC, este ha quedado fuera de ambas por orden de la Junta Electoral.

Según cuenta el diario local «Regió7», el ciudadano M. C. P. pretendía ocupar el puesto número 16 en la lista de la formación naranja por Manresa y a la vez ser el candidato número 12 de los de Santiago Abascal en Berga. En ambas localidades estos no eran sitios denominados «de salida», es decir, con posibilidades de ser elegido si se tienen en cuenta los resultados anteriores de ambos partidos, no obstante, la ley electoral no permite la doble presencia en las listas. Finalmente, Ciudadanos primero, y Vox después, retiraron a M. C. P. de sus listas alegando que era un «error» sin mala fe.