El director de TV3 trata de acorralar a Inés Arrimadas en una entrevista «TV3 es una parte de la maquinaria de conceptos nacionalistas», le espeta la líder de Ciudadanos a Vicent Sanchís

La audiencia de TV3 presenció este domingo una encendida discusión entre el director de la cadena catalana, Vicent Sanchis, y la jefa de la oposición en Cataluña y líder regional de Ciudadanos, Inés Arrimadas. El motivo del rifirrafe fue la línea editorial de la pública en cuestiones como el tratamiento dado a los políticos presos y fugados de la Justicia. Sin bien Arrimadas denunció los continuos casos de manipulación en informativos y tertulias de TV3, Sanchis -quien fue vicepresidente de Òmnium Cultural- trató de acorralar a la dirigente naranja con un estilo que indignó a las redes sociales.

«Se miente en muchas ocasiones, y se dicen muchas mentiras aquí. Se informa fuera de la realidad, y es una pena. A mí me gustaría que cualquier ciudadano de Cataluña pueda ver TV3, pero la gente que vota partidos constitucionalista no se informa por TV3», aseguró Arrimadas ante Sanchís antes de preguntarle si eso no le hacía pensar si la pública catalana estaba demasiado «orientada» a las personas que votan independentista. Mientras tanto, el director de la televisión de la Generalitat defendía a capa y espada que se calificara a al expresidente Carles Puigdemont de «exiliado».

«En TV3 se dice cada día que (los políticos fugados) están en el exilio pero esto no es cierto, no hay ningún país de Europa que les haya considerado exiliados. Sería bueno que la televisión pública de Cataluña no informara así. Si TV3 dice cada día que son exiliados se está ocultando la realidad. Que la televisión de todos los catalanes diga que son exiliados está fuera de toda imparcialidad. Es una parte de la maquinaria de conceptos nacionalistas», agregó Arrimadas durante la entrevista.

El tuit de Albert Rivera

Como respuesta a las críticas de Arrimadas el director de TV3 -quien entrevistó a la líder de la oposición siguiendo los mismos criterios que se aplican para entrevistar al presidente de la Generalitat- desplegó un arsenal de tuits e imágenes que trataban de desmontar los argumentos de la dirigente naranja. Entre estos, ejemplos de entrevistas realizadas en castellano en programas de la pública catalana.

Entre estos documentos mostrados por Sanchis también se mostró un tuit de Albert Rivera en el que se compartía la foto «recortada» de una pintada en la puerta del negocio de sus padres. La edición de la foto difundida por el presidente de Ciudadanos fue el argumento exhibido por el director de TV3 para tratar de señalar que no solo TV3 «manipula». «¿Usted intenta tapar las mentiras de TV3 con un tuit de Albert Rivera? ¿Esto es lo mejor que ha encontrado? Me sorprende mucho», respondió Arrimadas antes de preguntarse porqué las cuestiones referentes a la credibilidad de la cadena pública habían ocupado una parte tan importante de su entrevista.

Boicot de los independentistas a TV3

La entrevista en TV3 -emitida simulatáneamente por Catalunya Ràdio- fue acompañada de un boicot impulsado por el independentismo a través de las redes sociales y los grupos de difusión del secesionismo. «Mañana por la noche sale la Arrimadas por TV3. Boicot total! Que nadie lo sintonice... Hay que dejarla sola», afirmaba uno de los internautas que se unió a la etiqueta #BoicotArrimadas en la red.