En directo: se cumple un año del asedio a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña

Actualizado: 20/09/2018 20:30h

Actualizar

20.26 Apenas una hora después del inicio de la concentración a las puertas de la Consejería de Economía muchos manifestantes se van. En el escenario, las proclamas siguen. «Se pensaban que con sus amenazas ganarían, pero un año después aquí seguimos, en la calle», asevera el vicepresidente de Òmnium Cultural, Marcel Mauri, informa Miquel Vera.

Noticias relacionadas Un año del día que cambió el «procés»

Hace un año vivimos un hecho intolerable, con el acoso a una secretaria judicial y la @guardiacivil en la Consejería de Economía en Barcelona. Estas actitudes violentas no pueden repetirse y los culpables tienen que pagar por ello ante la Ley. pic.twitter.com/QoewL1ADz6 — Juan Ignacio Zoido (@zoidoJI) 20 de septiembre de 2018

Amb motiu de la concentració a la Trav. de Gràcia, trànsit desviat pels carrers Roger de Flor i Escorial. — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 20 de septiembre de 2018

20.18 El presidente de Òmnium, Jordi Cuixart, y el expresidente de la ANC Jordi Sànchez han pedido explicar que no cometieron ningún delito y consideran que «no hubo violencia» el 20-S. Cuixart y Sànchez lo han dicho a través de una carta que han leído a los presentes en la manifestación la cocinera Ada Parellada y el exdiputado autonómico de la CUP David Fernàndez, afirma: «Sabéis que nuestra prisión es injusta como injusto es nuestro juicio. Ayudadnos a explicar en todos lados y a tanta gente como seáis capaces que no hay delito; entre otras cosas, porque todo el mundo sabe que no hubo violencia».

20.16 «Estuve aquí hace un año cuando se registró la Consejería y hoy he vuelto. En este lugar empezó la represión y los encarcelamientos preventivos sin razón. En ningún caso hubo una rebelión», explica a ABC Eduard, uno de los manifestantes hoy, que confiesa estar preparado para participar en todas las protestas y marchas pacíficas que tengan lugar en este otoño caliente, informa Miquel Vera.

Una imagen de Raül Romeva, en un cartel colgado a las puertas de la Consejería de Economía, hay uno por cada uno de los políticos presos y fugados - MIQUEL VERA

20.07 El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha criticado el proceso judicial: «Es una farsa judicial». Lo ha dicho en declaraciones a los periodistas, informa Ep, al llegar a la concentración. Torra ha afirmado que, en su opinión, existe por parte del Estado una «causa general contra el independentismo», lo que imposibilita que los presos acusado de rebelión por el Tribunal Supremo tengan un juicio justo.

20.04 «Catalans, bon cop de falç d’una puta vegada ja!», dice un nervioso manifestante en medio de los cánticos que llenan el cruce entre la Rambla Cataluña y la Gran Vía de Barcelona, informa Miquel Vera.

Davant de la repressió i l'autoritarisme ens hem de plantar. La #RepúblicaCatalana no depèn d'un grup de jutges fanàtics sinó de ciutadans dignes i apoderats. Us necessitem més que mai: mobilitzats i decidits. La República és a les nostres mans https://t.co/a0NGLL9DBy — Carles Puigdemont (@KRLS) 20 de septiembre de 2018

19.53 El público, a las puertas de Economía, aplaude con efusión un vídeo emitido por una gran pantalla gigante en el que aparecen varias personalidades del independentismo -entre ellos el vicepresidente autonómico y consejero de Economía, Pere Aragonés (ERC), presente en el acto- argumentando su oposición al encarcelamiento de los dirigentes del procés, informa Miquel Vera.

19.46 Los manifestantes gritan «os queremos en casa» y «las calles serán siempre nuestras». Dos cánticos que resumen cómo está el independentismo ahora en comparación a la fase expansiva de hace un año. Algunos manifestantes aprovechan la concentración para montar pequeños puestos de venta de lazos amarillos por 3 euros, así como camisetas con mensajes políticos o satíricos, informa Miquel Vera.

Ambiente a las puertas de la Consejería de Economía a las 19.42 horas - MIQUEL VERA

Amb motiu de la concentració davant de la seu del Departament d'Economia, tallat el trànsit del lateral muntanya de la Gran Via entre Pg. Gràcia i Balmes. Desviaments de trànsit al lateral mar de la Gran Via amb el carrer Balmes. — Guàrdia Urbana Barcelona (@barcelona_GUB) 20 de septiembre de 2018

19.35 Universitats per la República ha colgado carteles con protestas en las universidades catalanas como pistoletazo de salida a las acciones que preparan para «recuperar la movilización ante los juicios políticos de este otoño», ha explicado la portavoz Núria Marín en un comunicado, informa Ep. Entre los lemas que de los carteles figuran: «Por nuestro futuro, recuperemos las calles» y «Ni jueces ni prisiones pararán la voluntad popular».

19.31 A lo largo del día se han ido llevando a cabo diversos actos, por parte de los grupos independentistas, para conmemorar el asedio a la comitiva judicial. La CUP, por ejemplo, a celebrado una jornada de puertas abiertas de su sede central; y en algunos edificios de la Generalitat, como en la sede de Economía o en la de Salud, los funcionarios se han concentrado a las puertas para mostrar su rechazo a la acción de la Justicia.

19.12 Cientos de personas se congregan ya frente a las puertas de la Consejería de Economía de la Generalitat para recordar el primer aniversario del asedio a la comitiva judicial. Está previsto que hablen los líderes de la ANC y de Òmnium, Elisensa Paluzie y Marcel Mauri, respectivamente. El presidente de la Generalitat, Quim Torra, el del Parlament, Roger Torrent, consejeros del Govern y de los partidos soberanistas asistirán al acto.

19.00 Este jueves se cumple un año del asedio a la Consejería de Economía de Cataluña durante los registros ordenados por el Juzgado de Instrucción número 13 de Barcelona que ha sustentado parte de los procesamientos por rebelión y sedición a los antiguos altos cargos de la Generalitat en el Tribunal Supremo y a la excúpula de los Mossos d'Esquadra en la Audiencia Nacional.