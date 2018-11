Desfalco económico en los CDR Polémica en el seno del Comité de Defensa de la República de Vilafranca del Penedès por el presunto robo de dinero recogido para una «caja de solidaridad»

Primer caso de corruptela en los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR). Según ha explicado este viernes el comité de la localidad de Vilafranca del Penedès (Barcelona), se ha producido un desaguisado contable en su «caja de resistencia». Hasta ahora, los responsables del CDR han podido «recuperar» el 53% de sus fondos y siguen trabajando para conseguir el dinero restante.

«Trabajaremos hasta recuperar el 100%. Hasta nuevo aviso, no se realizará ninguna recogida de fondos económicos», ha señalado el comité en un comunicado difundido por las redes sociales en el que no detallan cuál era la función del dinero recogido. Asimismo, explican que una tal Núria, supuestamente la tesorera, «ya no forma parte del CDR» por lo que sus miembros no deben gestionar a través de ella sus aportaciones a la caja.

El caso ha generado un notable revuelo en las redes, donde varios usuarios han ironizado sobre el caso. «Os robáis entre vosotros mismos? Yo pensaba que toda la culpa era de España», apuntaba uno de ellos.Sin embargo, el caso puede laminar la confianza del movimiento independentista en estos organismos del independentismo radical, que tienen entre sus actividades la recogida de fondos para las «cajas de resistencia» con presos, «exiliados» e investigados por la Justicia por su papel en el movimiento secesionista.