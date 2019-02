Declara como imputado el activista que perdió un ojo en el 1-O

Hoy declaró como imputado el activista independentista Roger Español, que perdió un ojo a causa de una pelota de goma disparada por la Policía en las protestas del 1-O. El joven está siendo investigado por lanzar una valla metálica contra unos agentes de la Policía Nacional y empujar a uno de ellos, según recoge un vídeo grabado en la escuela Ramon Llull de Barcelona el día de los hechos.

El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha acudido esta mañana a mostrar su apoyo al imputado antes de que entrase a declarar, así como compañeros y amigos del joven, y algunos partidos políticos que lo esperaban a la salida del juzgado para confortarlo.

📷 El president @QuimTorraiPla, la consellera @LauraBorras i diputades de @JuntsXCat acompanyen a Roger Español a l'entrada a la Ciutat de la Justícia, on està citat a declarar com a investigat i testimoni per l'#1Oct



💛 T'enviem tot el nostre suport, Roger!#NoEnsRendirempic.twitter.com/HeSM2hy7vc