Decenas de CDR protestan ante la sede de ERC contra el avance de las negociaciones con el PSOE

Una cuarentena de personas se han concentrado desde este lunes a las 10 horas ante la sede nacional de ERC en Barcelona para protestar por el acuerdo entre republicanos y PSOE que puede llegar a facilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno en los próximos días.

"Estamos comprometidas a #NiUnPasoAtrás y a la #Movilizaciónpermanente" ha diso el lema de la convocatoria, que ha llegado horas después de que se haya conocido un avance sustancial en las negociaciones que podrían desembocar en una investidura antes del día de Reyes.

Según defienden los propios CDR en sus redes sociales "no puede haber investidura sin libertad, amnistía y autodeterminación". Los concentrados, que han gritado "botiflers", "No tenéis dignidad" o "No a todo" a las puertas de la sede, ubicada en la calle Calabria de Barcelona, recuerdan a los republicanos que "nuestros votos no son un cheque en blanco".

"Queremos dialogar para decir que nuestros votos no tienen precio y que dejen de pactar con el 155", han añadido los convocantes en sus cuentas de Twitter. Estas mismas consignas se han gritado durante la concentración, en la que también han exhibido esteladas y un cartel con la frase 'El Estado no dialoga, sino que sentencia'.

Identificaciones de los Mossos

Durante la concentración dos parejas de los Mossos d'Esquadra se han acercado para identificar a un responsable de la movilización, pero los concentrados se han negado y han gritado contra ERC: "Esquerra nos envía a la policía", según informa Ep.

En todo momento las puertas de la sede han estado cerradas con las persianas bajadas, ya que hasta esta tarde no se reunirá la Ejecutiva del partido para abordar el posible pacto con el PSOE después de haber conocido el informe de la Abogacía del Estado ante la sentencia del Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) sobre el líder republicano, Oriol Junqueras.