Crisis en el gobierno de Quim Torra por las cargas de los Mossos contra los CDR El presidente catalán pide «cambios inmeditatos» al consejero de Interior Miquel Buch después de la actuación en Gerona y Tarrasa Una diputada de la CUP resultó herida en las cargas de la policía autonómica para controlar manifestaciones «antifascistas» con motivo del 40 aniversario de la Constitución

Miquel Vera

Barcelona Actualizado: 07/12/2018 10:53h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las cargas policiales hechas ayer por los Mossos d'Esquadra en Gerona y Tarrasa (Barcelona) con el fin de controlar algunas manifestaciones supuestamente «antifascistas» organizadas con motivo del 40 aniversario de la Constitución por los Comités de Defensa de la República han abierto una grave crisis en el gobierno catalán. Una diputada de la CUP resultó herida por la policía catalana y Quim Torra ha acabado doblegándose a las quejas de los antisistema dando cuatro días a su consejero de Interior para que depure responsabilidades en el cuerpo.

Torra ha hecho esta grave advertencia a la cúpula de los Mossos y del departamento de Interior desde Eslovenia, donde se encuentra de viaje oficial. A su vez, el consejero responsable de los agentes catalanes, Miquel Buch, ha entomado la petición del president afirmando que no le «temblará el pulso» a la hora de buscar culpables a las cargas de ayer.

«Hay imágenes que no gustan ni a la sociedad, ni al cuerpo, ni a mí mismo, ni al presidente, ni al Govern», ha admitido este viernes el consejero. No obstante, ha señalado que era necesaria la intervención policial para evitar que dos grupos de manifestantes antagónicos se enfrentaran. No en vano, en el caso de Gerona los activistas «antifascistas», muchos de los cuales ataviados con banderas «esteladas» y el rostro cubierto, pretendían boicotear una concentración convocada por varios grupos constitucionalistas y en la que estaba prevista la intervención de algunos dirigentes de Vox.

A pesar de ello, Buch ha admitido que en las cargas de los Mossos d'Esquadra «hay imágenes que no se acaban de ajustar a los principios que corresponden a una policía democrática». Este mediodía está convocada una comparecencia de Quim Torra ante la prensa. Por su parte, la CUP también ha citado a los medios de comunicación para explicar su posición después de unos acontecimientos que todavía enrarecen más las ya maltrechas relaciones dentro del bloque independentista.