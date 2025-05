Convocan una manifestación contra el confinamiento a pesar del estado de alarma: «Están quitando derechos»

Estados Unidos, Alemania, y ahora España. El movimiento internacional que protesta contra el confinamiento impuesto para frenar la expansión del coronavirus llega a Barcelona , donde la entidad Movimiento Cívico 12-O ha organizado una manifestación en la que pretende protestar contra las medidas adoptadas por el Gobierno. A su parecer, suponen un retroceso de derechos planteado por un Ejecutivo que acumula fallos en la gestión de la crisis sanitaria.

«El objetivo principal es poner en evidencia que se están pasando en la adopción de medidas políticas y restricciones de derechos contrarias a la Constitución . También queremos mostrar los fallos del Gobierno», ha explicado el presidente de la entidad organizadora de la marcha, Ángel Hernández Guardia, en declaraciones a ABC. Según ha avanzado, la convocatoria -planteada para el próximo 7 de mayo, con el estado de alarma aún vigente- podría tener réplicas en Madrid, Zaragoza y Murcia. «Varios grupos se han puesto en contacto, estamos viendo si podemos coordinarnos y hacer una convocatoria nacional», ha resaltado.

Los organizadores de la concentración, que espera reunir entre 100 y 500 personas en el centro de la Ciudad Condal, resalta que será una manifestación de luto por los muertos del Covid-19 y un ejercicio para mostrar las contradicciones del estado de alarma vigente desde el pasado mes de marzo. «La manifestación no tendrá lema de pancarta, solo la bandera de España con un crespón negro», han aseverado. Asimismo, ya han pedido permiso a los Mossos d'Esquadra y al Departamento de Interior de la Generalitat, que aún no ha dado una respuesta oficial.

Hernández Guardia niega que la cita siga la estela de las marchas organizadas por los seguidores de Donald Trump en los Estados Unidos, pero ha reconocido que hay inquietudes comunes. «Se están quitando derechos que no tiene nada que ver con una emergencia sanitaria. Nosotros agradecemos que el pueblo español se quede en su casa, pero otra cosa es que te multen por ir a buscar el periódico de un pueblo al otro. Queremos poner en evidencia que las medidas no se discuten y que algunas no tienen nada que ver con la pandemia », añade.