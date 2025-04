El constitucionalismo catalán explora una confluencia política: «Es posible vencerles en las urnas»

El diagnóstico es compartido más allá de adscripciones ideológicas. El espacio del centro-derecha constitucionalista en Cataluña atraviesa su peor momento . Con el PP en su nivel más bajo de representación institucional , Ciudadanos en caída libre y la amenaza por el ... auge de Vox , el centro-derecha constitucionalista se muestra ahora mismo incapaz de presentar una alternativa al independentismo o a la posibilidad de que acabe fraguando un tripartito de izquierdas del PSC con comunes y ERC en la Generalitat. En paralelo, y más allá del linde autonómico, los pésimos resultados de este espacio político en Cataluña en las elecciones generales son ahora probablemente el mayor impedimento para las aspiraciones de cambio en La Moncloa; PP, Cs y Vox únicamente aportaron seis diputados al Congreso de los Diputados -dos cada partido- de los 48 que corresponden a Cataluña en las últimas legislativas, magro resultado que anticipa la perpetuación del PSOE al frente del Ejecutivo.

Sobre este diagnóstico , y el temor a que la prolongación de esta atonía política frustre la posibilidad del cambio en Cataluña y el Gobierno de España, un grupo de intelectuales y personalidades de la sociedad civil catalana está impulsando un manifiesto, que se dará a conocer en los próximos días, que propugna precisamente romper con esta inercia derrotista sobre el convencimiento de que únicamente la unión de las fuerzas constitucionalistas acabará con los gobiernos independentistas en Cataluña y populistas en el conjunto de España. Los impulsores confían en que la publicación del manifiesto sea la espoleta que propicie cambios en el actual mapa político catalán, en lo que es también una apelación tanto a votantes de centro-derecha como también de izquierda desencantados con la tibieza del PSC ante el nacionalismo.

«Un único proyecto»

El texto, al que ha tenido acceso este diario , es diáfano en este sentido al proponer que en las próximas elecciones municipales, autonómicas y generales se articule «una confluencia política del mundo constitucionalista para presentar un único proyecto capaz de dar respuesta a los problemas reales de la sociedad catalana y derrotar en las urnas tanto al nacionalismo como al populismo». Los impulsores del manifiesto parten de la idea de que el actual esquema de partidos en Cataluña, con marcas que acumulan un desgaste evidente, y la fragmentación del voto de centro-derecha hacen urgente una recomposición y una renovación que permitan presentar «un proyecto político ganador». El manifiesto concluye con una sentencia para la esperanza: «Es posible vencerles en las urnas».

Personalidades como, entre otros, el escritor y periodista Valentí Puig , el también escritor y firmante del manifiesto que dio lugar a Ciudadanos Ferran Toutain , así como el exdiputado del PP y empresario Joan López , que ejercerá de portavoz y cabeza visible, están detrás de una iniciativa que aspira en los próximos días recoger más adhesiones de figuras destacas de la sociedad catalana.

Los impulsores del manifiesto señalan que la iniciativa viene a ser un ‘hasta aquí hemos llegado’, un grito contra la resignación y la inercia a la que, denuncian, se han abandonado los partidos tradicionales, incapaces de plantear una alternativa atractiva que supere los métodos tradicionales de hacer política. El ejemplo de rebeldía, tesón y convicción de los jóvenes universitarios constitucionalistas -sin desfallecer pese al acoso al que se ven sometidos, el último ejemplo en la UAB - vendría a ser un modelo de inspiración para una iniciativa que, confían, sea acogida por los partidos como un revulsivo para el cambio.

El manifiesto parte del diagnóstico de una realidad catalana tan real como incómoda tras «una década de fractura social» propiciada por los políticos independentistas y el papel de parte de una ciudadanía que, o bien ha apoyado directamente el ‘procés’, bien ha asentido ante el mismo. «La política de cesiones, las mesas bilaterales de negociación y posibles amnistías blanquean a los que pretenden que miles de catalanes nos sintamos extranjeros en nuestro propio país. La equidistancia, cuando no apoyo directo al independentismo, de una parte importante de la sociedad civil y empresarial de Cataluña ha hecho posible que el independentismo se mantenga en las instituciones», apunta el manifiesto.

«Más plural»

En la misma dirección, y en lo que es también un reproche a los distintos Gobiernos de España que han confundido una parte de Cataluña con el todo, el texto recuerda que «hablar con el gobierno independentista de la Generalitat no es hablar con Cataluña. Cataluña es mucho más: sociedad civil, familias, empresas y autónomos muestran una realidad mucho más plural que la que se pretende hacer ver desde el gobierno autonómico».

En esta línea, además de recordar que «recuperar la lealtad institucional y la neutralidad de las instituciones es necesario para normalizar la vida cotidiana de los catalanes», el texto incide en que «los catalanes no independentistas no podemos volver a ser moneda de cambio de intereses políticos a nivel nacional. Debemos ser políticamente fuertes para que la negociación de la Presidencia del Gobierno o los Presupuestos no queden en manos de las prioridades políticas de grupos nacionalistas y populistas, sino que podamos influir para que el Gobierno active una agenda reformista».

A modo de conclusión, y además de una cerrada defensa de la Cataluña bilingüe, el manifiesto es también un llamamiento al conjunto de España. « Lo que sucede en Cataluña es cuestión de Estado y afecta al conjunto de españoles. Queremos una Cataluña líder, leal con el conjunto de España, no una Cataluña que se proclame distinta o superior».