La consejera de Justicia de Torra, sobre los presos del 1-O: «¿Alguien piensa que no les habría sacado?» Ester Capella lamenta las luchas internas del independentismo por la situación penitenciaria de los líderes secesionistas

La consejera de Justicia de la Generalitat , la republicana Ester Capella, ha contestado este martes a las críticas por que los presos del 1-O no pasaran el confinamiento en sus casas, y ha recordado que la decisión no fue suya. «¿Si estuviera en mis manos, alguien piensa que no les habría sacado?» , ha afirmado de forma telemática en la comisión de Justicia del Parlament.

Capella ha dicho que los presos del 1-O son compañeros de partido o de «luchas compartidas» y ha recordado que la decisión de permitirles seguir el confinamiento en casa depende de las juntas de tratamiento de las prisiones, que lo descartaron, como en la mayoría de internos a los que se aplica el artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario . «Los independentistas nos tendríamos que reconocer todos como aliados», ha pedido, y ha afirmado que la convicción personal de ningún conseller, ni siquiera del presidente de la Govern, Quim Torra, ni tampoco de ningún funcionario de prisiones, puede cambiar la sentencia condenatoria del Tribunal Supremo.

Por otra parte, la consejera ha reiterado su crítica al advertimiento del Alto Tribunal a los funcionarios de prisiones ante la posibilidad de que aprobaran que los presos del 1-O obtuvieran un permiso para pasar el confinamiento en casa, lo que ha tachado de «impropio e inaudito». «Deben poder trabajar con libertad de criterio, sin ser coaccionados ni amenazados. Lo hacen siempre con criterios objetivos y respetando lo que dice la ley», ha aseverado.

