Un colaborador de Puigdemont: «Si decides que no quieres muertos, la independencia tarda más» Agustí Colominas, uno de los impulsores de la Crida, admite que «sin ningún tipo de duda», desde los partidos catalanes «hubo muchas ingenuidades»

EP

El exdirector de la Escuela de Administración Pública de Cataluña, Agustí Colomines, uno de los impulsores de la Crida Nacional per la República, ha avisado de que «en todas las independencias ha habido muertos», pero «si decides que no quieres», como ocurre a su juicio en Cataluña, «tardas más».

Así lo aseguró el pasado lunes en declaraciones a La Xarxa el profesor de Historia contemporánea de la Universitat de Barcelona y el que fuera director de la Escuela de Administración Pública de la Generalitat de Cataluña (EAPC) hasta que fue cesado por el Gobierno tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución.

«¿Normalizar qué? Mientras haya presos y exiliados, ¿qué quieren normalizar aquí? A estos señores (los dirigentes independentistas en prisión) les meterán 35 años. Y si nos pueden cazar a los demás, nos meterán 35 a los otros. Porque ellos lo que quieren es detenernos. Y nosotros queremos la independencia», ha señalado.

Colomines ha admitido que «sin ningún tipo de duda» desde el independentismo «hubo muchas ingenuidades», pero lo ha vinculado a «este experimento tan catalán de intentar hacer una independencia sin un solo muerto».«De momento, en todas las independencias del mundo ha habido muertos. En la nuestra, hemos decidido que no queremos. Si decides que no quieres, pues tardas más. El proceso es mucho más largo», ha afirmado Colomines, uno de los impulsores de la Crida, el nuevo movimiento político del ex presidente catalán Carles Puigdemont.

A pesar de que la Crida prevé constituirse como partido en diciembre, Colomines ha criticado que los partidos políticos sean «engranajes que son el statu quo de gente que vive del estatu quo», a diferencia del movimiento impulsado por Puigdemont, donde ha defendido que «hay mucha gente que no ocupa ningún cargo y está dispuesta a luchar por la independencia y sacrificar su vida».

«Aquí hay unos individuos en prisión y en el exilio y que tardarán mucho tiempo en poder volver. ¿Y nosotros no somos capaces de hacer un sacrificio con nuestra vida?», ha aseverado Colomines. El que fuera director de la Fundación CatDem -vinculada a CDC- ha criticado que «lo viejo se resiste a morir y lo hace con todas las malas artes del mundo», poniendo así como ejemplo que el PDeCAT haya registrado la marca electoral «Junts per Catalunya» para las elecciones locales. «Fue una puñalada trapera. Destrozó un proyecto que había nacido con una gran ilusión. Fue una mala jugada».

Ha confesado que ahí fue cuando para él «empezó la distancia absoluta con el mundo del PDeCAT», ya que él ayudó a crear JxCat, pero «no para hacer una cirugía estética al PDeCAT». «No estoy ayudando a hacer la Crida para hacer cirugías estéticas a nadie» ni «recuperar un partido moribundo», ha dicho, constatando que si la Crida acaba siendo otra refundación de CDC, «no le volverán a ver».