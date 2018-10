Ciudadanos pide retirar el título de «muy honorable» a Núria de Gispert por sus ataques a Inés Arrimadas «Esta señora me quiere echar cada dos por tres de Cataluña», afirma la líder de la formación naranja en Cataluña «Debe echar de menos su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí?», aseguró la semana pasada la expresidenta del Parlament

«Esta señora me quiere echar cada dos por tres de Cataluña». Así de contundente se ha mostrado este martes Inés Arrimadas -líder de la oposición en el parlamento catalán y dirigente de Ciudadanos- al ser preguntado por los comentarios xenófobos que le ha disparado la expresidenta del Parlamento catalán, Núria de Gispert, en repetidas ocasiones.

No en vano, la exdiputada de CiU ha atacado a la líder naranja por sus orígenes andaluces varias veces en los últimos años. También la ha invitado a Arrimadas a irse de Cataluña y volver a Jerez de la Frontera, donde nació. «Es una inepta e ignorante. No sabe de economía, no sabe de inversiones, no sabe de nada. Y siempre hace un mismo discurso derrotista. Debe encontrarse muy mal en Cataluña. Debe echar de menos su pueblo. ¿Quién la obliga a estar aquí?», afirmó la expresidenta del Parlament la semana pasada.

Para tratar de atajar estos comentarios, Ciudadanos registró hace unos días una petición ante la cámara catalana para que deje de tratar a la expresidenta con el término protocolario de «Molt Honorable». Así las cosas, el documento apunta que De Gispert ha realizado «reiteradamente y de forma pública manifestaciones totalitarias, supremacistas y xenófobas que implican un discriminatorio rechazo a la diversidad y el pluralismo democrático».

Prerrogativas económicas

Asimismo, consideran que los comentarios de De Gispert son un ataque contra la dignidad del Parlament, por lo que piden iniciar un proceso para revocar «los injustificados privilegios» que tiene la expresidenta de la Cámara. En este sentido, desde Ciudadanos recuerdan que además de un trato protocolario especial, los expresidentes del Parlament perciben diversas asignaciones económicas. Para Cs De Gispert no reúne «las condiciones de honorabilidad necesarias» para tales prerrogativas.