Ciudadanos, indignados con Junqueras: «Fue el cabecilla de un golpe a la democracia»

El portavoz de Ciudadanos en el Parlamento de Cataluña, Carlos Carrizosa, ha considerado este jueves indignante la declaración del líder de ERC, Oriol Junqueras, ante el Tribunal Supremo, porque ha argumentado que ha intentado esconder que hace un año y medio fue «el cabecilla de un golpe a la democracia».

En declaraciones a los medios desde los pasillos de la Cámara, ha admitido que Junqueras puede negar ante el tribunal haber cometido presuntamente delitos, pero ha añadido que esta negativa genera «indignación y sensación de estafa a muchos catalanes y españoles». Para Cs, Junqueras es, junto al expresidente Carles Puigdemont, el principal responsable «de haber dividido a la sociedad catalana, de causar dolor en las familias y entre compañeros de trabajo, de empobrecer a Cataluña y de degradar las instituciones» catalanas.

«Ya está bien, no vamos a aceptar lecciones de democracia de quien se quiso cargar la democracia. No puede hacerse pasar por demócrata quien se quiso cargar nuestra democracia pasando por encima de la voluntad de los catalanes y de la Constitución», ha expuesto. Carrizosa ha dicho que él no es quien tiene que decir qué delito constituye esto ni si lo es o no, pero ha asegurado que le causa indignación que Junqueras y Puigdemont «salgan a dar lecciones a democracia ante la estupefacción y el dolor de todos» los que se han visto afectados por el proceso soberanista, informa Ep.

«Nos robaron la democracia. El señor Junqueras parece un iluminado cuando un año y medio después todavía se acalora diciendo que él no cometió ningún delito», ha concluido, y ha dicho que el hecho de que haya un juicio en marcha no pude condicionar que haya una elecciones generales anticipadas o no. La formación naranja argumenta que «ya está bien que el separatismo trate de marcar la agenda política de todos los catalanes», y ha criticado que ya marcan la agenda política del Parlament convocando o aplazando las comisiones de la Cámara cuando los consideran oportuno.