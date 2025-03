Casado reitera, ante los empresarios catalanes que defienden los indultos, que no los apoyará y crearán frustración

Pablo Casado ha defendido hoy en Barcelona el cumplimiento de la ley y ha reiterado su oposición a que el Gobierno de España conceda los indultos a los condenados por el Tribunal Supremo implicados en el 'procés'. El líder del PP, que ha participado en la segunda jornada de la reunión anual del Círculo de Economía, ha señalado que «Cataluña no tiene un problema de democracia, en Cataluña hay un problema de cumplimiento de la ley».

En referencia a los indultos, Casado ha recordado que se concederán con el informe en contra del tribunal sentenciador y en oposición a la Fiscalía, pese a que no existe arrepentimiento de los condenados y amenazan con la reincidencia. «¿No van a generar más frustración en el futuro? Los esfuerzos inútiles acaban produciendo melancolía», ha preguntado y respondido él mismo.

El líder de la oposición en el Congreso de los Diputados ha realizado un discurso, ante los socios empresarios del Círculo de Economía, centrado en un plan para Cataluña en clave financiera (básicamente, reduciendo la carga impositiva, aceptando la necesidad de mejorar las infraestructuras de la comunidad y apoyando, entre otras cosas, la ampliación del aeropuerto de Barcelona y que la ciudad se convierta en una especie del Silicon Valley del sur de Europa), pero sin dejar de lado la actualidad política.

«Estrategia para mantener el poder»

En este sentido, Casado ha criticado a Pedro Sánchez por sus cambios de opinión en relación a cómo afrontar el problema creado por los independentistas en 2017. «Lo peor de todo es que no veo ni convicción en el que propone eso (los indultos), solo una estrategia para mantener el poder. Hace dos años decía todo lo contrario. Los que estamos en la coherencia y el acatamiento de las leyes somos nosotros (el PP). ¿Por qué ha cambiado de opinión?», ha indicado.

Pese a que el vicepresidente del Círculo de Economía, Jordi Gual, en la presentación de la conferencia del líder del PP, ha reiterado (tras las palabras de ayer del presidente, Javier Faus) la necesidad, desde el punto de vista de la entidad, de que se concedan los indultos a los condenados por el 'procés', Casado ha defendido su oposición a esta medida de gracia y ha recordado que «Cataluña no tiene un problema de democracia, en Cataluña hay un problema de cumplimiento de la ley».

Casado ha recordado que la leyes deben cumplirse, también el Estatuto y la Constitución, momento en el que ha recordado a Jordi Solé Turá y Miquel Roca, los dos ponentes catalanes de la Carta Magna que acabó aprobándose en referéndum el año 1978. «El Estatuto es una ley que todos queremos que se cumpla. No podemos aceptar que se hable de dar un golpe a la legalidad como magnanimidad o decir que la ruptura de la unidad nacional puede ser concordia. La concordia es la Constitución y el diálogo es la ley», ha añadido.

De la misma manera, el máximo responsable de los populares ha recordado que tampoco es partidario de que se lleve a cabo un referéndum de independencia. Y, tras advertir que todos los españoles tienen sentimientos, no solo los nacionalistas, ha puesto sobre la mesa preguntas retóricas con la intención de desmontar la defensa de un referéndum: «¿Quién es el que tiene derecho a decidir, para qué y sobe qué? ¿Quién es catalán: el que ha nacido en Cataluña, lo soy yo si me empadrono mañana, el que tiene un hijo catalán? ¿Quién es el sujeto político y qué se decide: que Cataluña no quiere ser parte de España o que Badalona no quiere ser de la provincia de Barcelona o el barrio de Sarriá no quiere ser parte de Barcelona?«.