Carles Puigdemont está a tres kilómetros de Estrasburgo, afirma su abogado

El expresidente catalán Carles Puigdemont se encuentra en la frontera germanofrancesa, a tres kilómetros del Parlamento Europeo de Estrasburgo (Francia). «Estamos muy cerca», ha afirmado este martes el abogado del dirigente independentista fugado, Gonzalo Boye, en declaraciones a TV3. Según el letrado, Puigdemont no se plantea asistir a la sesión constitutiva del legislativo comunitario que se celebra este martes.

«Estoy con ellos (Puigdemont y Toni Comín) pero vamos a reservar el lugar de momento. Debe primar la seguridad pero estamos en Alsacia», ha concretado Boye, quien no ha querido especificar en qué lado «alsaciano» de la frontera están. Por otra parte, el abogado ha resaltado que el objetivo del expresidente no sería ir al Parlamento sino a la manifestación independentista que ha organizado la Assemblea Nacional Catalana en sus inmediaciones.

Boye también ha aseverado que existe la posibilidad de que Puigdemont -quien fue elegido eurodiputado junto al exconsejero fugado Antoni Comín en mayo- acabe detenido si pisa territorio francés ya que le consta que hay una «fuerte presencia policial» española en el país vecino. Asimismo, ha apuntado que existe un acuerdo entre Madrid y París por el que agentes españoles pueden realizar «detenciones administrativas» en el país vecino, algo que les dejaría sin posibilidad de presentar recursos ante la justicia gala.

Imagen de la marcha secesionista en Francia - ABC

Manifestación independentista

El independentismo protesta este martes en Estrasburgo (Francia) coincidiendo con el día en el que se constituye el Parlamento Europeo tras las elecciones del 26 de mayo. Miles de activistas se han desplazado con la duda de si acudirán el expresidente Puigdemont y el exconseller Toni Comín, que viven en Bélgica, informa Ep. Convocada por el Consell per la República y la ANC, la marcha tiene por el lema «Llenemos Estrasburgo» y quiere ser una nueva demostración de fuerza del movimiento independentista. ¿El objetivo? Defender que Puigdemont, Comín y el líder de ERC, Oriol Junqueras, puedan ejercer de eurodiputados. Estos tres nombres no han obtenido el acta: los dos primeros porque la Junta Electoral Central les exigió que fueran a recogerla personalmente al Congreso -no lo hicieron por el riesgo a ser detenidos- mientras que a Junqueras el Tribunal Supremo le negó salir de la cárcel.