El cardenal Omella asegura que hizo «de puente» entre Puigdemont y Rajoy El prelado ha especificado que fue él quien se ofreció y no lo hizo a petición de nadie

ABC Barcelona Actualizado: 07/03/2019 12:47h

El cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, ha explicado este jueves que en los días posteriores al referéndum ilegal del 1-O hizo «de puente» entre los presidentes de la Generalitat, Carles Puigdemont, y el Gobierno, Mariano Rajoy, para intentar que encontraran una solución dialogada. «Yo no diría que hice de intermediario, hice de puente entre presidente y presidente para ayudar a avanzar hacia el diálogo en 2017, cuando la crisis estaba en el punto más crítico», ha revelado Omella en una entrevista en TV3.

El cardenal, que ha especificado que fue él quien se ofreció y no lo hizo a petición de nadie, ha explicado que a todos preocupaba la situación política del momento. «Por eso presté mi persona para colaborar, ejerciendo de puente de unión y no de confrontación», ha apuntado. «A mí -ha dicho- lo que me preocupaba y me preocupa es la convivencia, avanzar todos juntos hacia una solución, por lo que hacía de correo entre uno y otro, llevaba las preocupaciones de uno y del otro» a ambos presidentes, en Barcelona y Madrid.

Preguntado por si guarda documentos de su intento de mediación entre Rajoy y Puigdemont que pudieran guardarse o consultarse en un futuro, como los del lehendakari Urkullu, que los ha depositado en el Archivo Histórico de Poblet, Omella ha dicho que no guarda nada del intercambio de mensajes entre los dos presidentes porque es «discreto». «Lo guardo en mi memoria y si algún día Dios me da vida larga y no tengo Alzheimer, a lo mejor escribo mis memorias al final de mi vida», ha señalado. «No quiero pasar a la historia como un hombre importante ni dejar en mal lugar a alguna persona», ha argumentado el prelado.