La caótica negociación entre Sánchez y EH-Bildu resucita la figura del «relator»

Después de meses sin hablar de la «mesa de diálogo» Estado-Generalitat y cuando algunos daban por superado el debate sobre la figura del «relator», este tema vuelve de nuevo a la actualidad política catalana. Quien ha puesto esta cuestión sobre la mesa ... ha sido el expresidente fugado Carles Puigdemont , que ha aprovechado la polémica vivida la semana pasada tras un acuerdo «secreto» entre el Gobierno y EH-Bildu para lanzarle un dado a ERC.

«La figura de un relator es imprescindible para llegar a buen puerto en un conflicto de esta envergadur a. Como mínimo un relator y un mediador. Con el corazón en la mano, ¿alguien cree que si llega a un acuerdo con Sánchez no le pasará lo mismo que a Bildu?», ha afirmado este martes el dirigente independentista en una conferencia organizada, de forma telemática, por el Colegio de Periodistas de Cataluña. «¿Alguien cree que si le arrancamos un acuerdo con Pedro Sánchez cuatro horas después estará igual?», ha añadido.

Las palabras de Puigdemont -más allá de volver a poner encima de la mesa la figura del «mediador» y el «relator» como elementos externos en el diálogo entre Gobierno y Generalitat - son una nueva puya a Esquerra, formación que abandera una estrategia de diálogo con el Estado mientras Junts per Catalunya, la plataforma política del expresidente, apuesta por la confrontación con Sánchez. Lo hace pocos días después del embrollo generado por el acuerdo secreto entre PSOE, UP y EH-Bildu para derogar de forma «íntegra» la reforma laboral de Mariano Rajoy. Al hacerse público ese acuerdo el Gobierno se echó atrás y rectificó lo pactado con la formación abertzale. « Es bastante prudente, realista, pedirle a los que son levantadores de camisas qué garantías nos dan para que esto no vuelva a suceder», ha apuntado el dirigente fugado en Waterloo.

Europarlamento y prisión

Puigdemont ha hablado este martes desde la sede del Parlamento Europeo justo el día en el que se cumple un año de las elecciones europeas que condujeron a su elección como eurodiputado. Ese motivo también ha sido excusa para lanzar dardos contra Esquerra, reivindicando la ruta emprendida en el «exilio» por él y los exconsejeros, también prófugos y ahora eurodiputados, Antoni Comín y Clara Ponsatí. «El 26-M se produjeron tres hechos históricos: fue la victoria más amplia del independentismo en unas elecciones; España fracasó en el intento de impedir nuestra candidatura; y hace un año que el Parlamento Europeo tiene un eurodiputado (Oriol Junqueras) que está en la cárcel», ha recordado Puigdemont.

Antoni Comín y Clara Ponsatí también han intervenido en la conferencia de Puigdemont. En el caso del exconsejero de Salut, antaño cercano a ERC, ha acusado a los republicanos de no tener «astucia» a la hora de negociar con el PSOE a principios de año, ya que, según ha dicho, facilitaron la investidura de Pedro Sánchez «a cambio de nada». Por su parte, Ponsatí ha asegurado que el independentismo no sale debilitado de la crisis del coronavirus. «La Covid-19 ha demostrado, una vez más, como de dramática es la obligación de depender de España», ha señalado.