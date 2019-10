Batet y Cruz asistirán mañana a la manifestación constitucionalista organizada por Societat Civil La organización decide, finalmente, no proyectar los vídeos de Piqué, Almunia, Rivera de la Cruz y Frutos

Los presidentes del Congreso y del Senado, Meritxell Batet y Manuel Cruz, respectivamente, acudirán mañana a la manifestación constitucionalista en Barcelona organizada por Societat Civil Catalana (SCC), según ha informado este sábado el PSC, partido al que están vinculados la tercera y la cuarta autoridad del Estado.

Así, Batet y Cruz se suman a la representación socialista que acudirá a la manifestación para decir ¡basta! al procés y a la que ya habían confirmado su asistencia el primer secretario del PSC, Miquel Iceta, y los ministros en funciones José Luis Ábalos y Josep Borrell. Por su parte, también está confirmada la presencia de Pablo Casado (PP) y Albert Rivera (Cs).

La manifestación iniciará su recorrido en el cruce de las calles Provenza con paseo de Gracia, en Barcelona, y finalizará con la lectura de un manifiesto redactado para la ocasión (que se leerá en español, catalán, inglés y francés) por cuatro personas sin relevancia política y un discurso del presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa.

Pese a que ayer, desde la dirección de la asociación habían confirmado a ABC de que, además, en el acto intervendrían por vídeo Josep Piqué, Joaquín Almunia, Marta Rivera de la Cruz y Paco Frutos, este sábado, sin embargo, por discrepancias entre la organización y otras entidades y los partidos políticos, finalmente, han descartado la proyección de estos cuatro vídeos.

Tensión en periodo de precampaña electoral

La cita constitucionalista de mañana se celebrará solo unas horas después de otra manifestación, en esta ocasión de corte independentista, también en la capital catalana que se celebra esta tarde. De ahí que en solo 24 horas se vaya a medir las fuerzas de una Cataluña dividida totalmente por motivos ideológicos.

Además, el acto de SCC se ha visto salpicado por los reproches de Vox a la organización de la marcha de mañana. Santiago Abascal ha vuelto, hoy, a criticar la manifestación. Una crítica que también han hecho algunas asociaciones que han dado su apoyo al acto de SCC al considerar que no se debería vetar a ningún partido.

En SCC están convencidos de que el acto de mañana será un éxito, además de una manifestación necesaria, y en la dirección son conscientes de la dificultad de organizar una marcha de esta complejidad en plena precampaña electoral. Esto está creando tensión entre la asociación y los partidos. Una tensión política que se ha visto reflejada hasta hoy mismo.

Juntos... pero no revueltos

Así, esta mañana, por ejemplo, Lorena Roldán (Cs) no ha dudado de criticar duramente al PSC, partido al que ha acusado de haberse «borrado» del constitucionalismo y de ponerse «a favor de los radicales», además de «darle alas» al presidente de la Generalitat, Quim Torra.

«Es una auténtica vergüenza ver la actitud de Iceta. No engañan absolutamente a nadie. Porque el panel de votos del Ayuntamiento de Barcelona y del Parlamento catalán no engañan, es la prueba del algodón. El partido socialista se ha borrado del constitucionalismo», ha dicho Roldán, quien ha recordado que ayer el PSC votó en contra de que el Consistorio barcelonés se personase como acusación particular en los procesos judiciales derivados de los disturbios de la semana pasada organizados por independentistas.

En unas horas, Roldán compartirá escenario callejero con Iceta. Más diplomáticos han sido en el PP. Este viernes, tanto Alejandro Fernández, presidente de los populares catalanes, como Cayetana Álvarez de Toledo, candidata del PP por Barcelona el 10-N, pidieron a SCC que no excluyera a ningún partido demócrata de la manifestación. Y hoy Fernández ha hecho un llamamiento a la participación en la marcha a todas las personas comprometidas con los valores democráticos y la Constitución.

La cita será al mediodía en el centro de Barcelona. Mañana. En la cabecera no estarán más que los miembros de SCC y de otras entidades cívicas catalanas que no están por la labor de seguir alimentando el procés. En un segundo plano, los partidos políticos. Juntos, pero no revueltos. Cada uno con sus militantes, seguidores...