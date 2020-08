políticos presos Bassa se desmarca de los «Jordis» y quiere el indulto: «no pretendo ser Mandela» La exconsejera de Educación dice que querer quedarse en prisión «es egoísta»

La exconsejera Dolors Bassa, condenada por el 1-O, se ha desmarcado de otros presos independentistas que han dicho que no aceptarían el indulto y ha dicho que ella sí ve con buenos ojos esa opción: «yo no quiero ser mártir, no soy (Nelson) Mandela».

Bassa se ha pronunciado así en una entrevista en Rac1, en la que se ha desmarcado de otros presos independentistas como los «Jordis» (Jordi Sànchez y Jordi Cuixart) que dicen que no quieren el indulto y solo aceptarían la amnistía.

«Tenemos que pedir la amnistía y la solución política de todo el conflicto. Ahora, si me preguntas si estoy de acuerdo con el indulto, te digo que !y tanto!», ha afirmado la exconsejera de Educación.

«Si con un indulto podemos salir a la calle, ¿por qué me tengo que quedar en prisión?», ha añadido la política, que ha apuntado que querer quedarse en prisión «es egoísta» porque «tienes todo tu entorno dependiente de ti».

Si bien ha dicho que querría «un indulto general para todo el país, la amnistía para los exiliados y para todos los represaliados» como «solución política para empezar de cero», ha apuntado también que «mientras tanto» el indulto «permitiría salir de la prisión, que sólo es sufrimiento».

Por otro lado, a propósito de las discrepancias entre JxCat y ERC que podrían condicionar el futuro del independentismo, ha señalado que «dentro de la prisión» se «vive muy mal» esas desavenencias y que se debe tener «una estrategia común».