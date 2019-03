Dos balas en el buzón de un dirigente local de la CUP La formación antisistema aprovecha la supuesta amenaza de muerte contra un consejero de distrito de Barcelona para cargar con Vox y el PSC

La CUP ha denunciado este martes que uno de sus consejeros de distrito en Barcelona encontró dos casquetes de bala en el buzón de su casa. El afectado, Joan Melenchon, ya ha presentado una denuncia a los Mossos d'Esquadra por un hecho que la izquierda independentista ha interpretado como una «amenaza de muerte» perpetrada por la extrema derecha.

Según ha detallado el propio dirigente local de la formación antisistema, su partido se siente «señalado» y protagonista de seguimientos por la «lucha» que hace desde las calles de formaciones como Vox. «Ayer el fascismo me señaló. Me dejaron una bala en el buzón de casa. Me quisieron coaccionar porque el trabajo que hacemos cada día desde la CUP molesta los sectores más reaccionarios de la ciudad», ha asegurado el propio Melenchon en rueda de prensa.

La formación antisistema ha aprovechado este capítulo de supuestas coacciones -avanzado por la emisora municipal Betevé- para cargar contra el líder del PSC en Barcelona, Jaume Collboni, quien recientemente comparó la CUP con Vox. En este sentido, la dirigente de la formación en elAyuntamiento Maria Rovira ha instado a «no dar ningún aire a la extrema derecha» y ha anunciado que el partido protagonizará una manifestación contra los de Santiago Abascal, que este fin de semana realizarán una marcha en Barcelona.

Sin mensaje

Fuentes de la formación antisistema consultadas por ABC han detallado que las balas fueron depositadas en el buzón del consejero situado en el interior del portal del bloque en el que reside. Asimismo, han señalado que los proyectiles no estaba acompañado de ninguna nota o carta con amenazas o algun tipo de mensaje para Melenchon.