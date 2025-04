Aznar compara Vox con la «derecha radical» de Marine Le Pen

El expresidente del Gobierno José María Aznar ha puesto hoy en duda la idoneidad de Vox para entrar en un gobierno como el de Castilla y León. Para argumentarlo, ha destacado las diferencias que existen entre el PP y el partido de Santiago Abascal en asuntos fundamentales como el modelo autonómico o la integración europea. Asimismo, ha recordado que fue el candidato de los populares en la comunidad, Alfonso Fernández Mañueco , el ganador de los comicios del 13-F, de modo que le corresponde a él «apañárselas» para seguir gobernando.

«La política no es gratis. En la política tienes que dar explicaciones», ha avisado el expresidente al referirse a la petición que lanzó Abascal cuando, en la misma noche del recuento, aseguró que al candidato de Vox en la comunidad, Juan García-Gallardo, se le estaba poniendo ya «cara de vicepresidente» del gobierno regional. «¿Vicepresidente de una cosa que te quieres cargar?», se ha pregundado Aznar antes de acusar a esa formación de querer desmontar la España de las autonomías. «O somos y actuamos como hijos de la razón o no nos irá bien», resumió.

«Escuchando algunos comentarios parece que no está claro que (el PP) ganara. No hay victorias amargas y dulces derrotas. Hay victorias y derrotas», ha asegurado. «El que ha ganado las elecciones tiene que apañárselas para gobernar», ha reclamado sin dibujar, no obstante, una propuesta clara sobre la fórmula que, a su parecer, debería plantear el PP en estos momentos.

«Vox está a la derecha de la derecha; y el PP es un partido constitucional y europeísta»

Preguntado más directamente sobre si Fernández Mañueco debería pactar con Vox , Aznar ha asegurado que no «quiere ni debe» dictar la estrategia del dirigente popular. Sin embargo, el exmandatario ha resaltado que los votantes no le han dicho al PP que se «transmute» en Vox ni en el PSOE y ha señalado, de forma algo más críptica, que es el momento de que la política demuestro su capacidad de «pacto y acuerdo» .

Más rotundo ha sido el expresidente marcando distancias con el partido de Santiago Abascal. Lo ha hecho remarcando sus diferencias en aspectos clave, pero sin llegar a calificar el partido como ‘extrema derecha’. « Vox es un partido que está a la derecha de la derecha , y que tiene sus referentes en Europa. El referente de Vox es (Marine) Le Pen, y otros movimientos. El PP es un partido constitucional, absolutamente europeo y europeísta. Yo no veo las ventajas de que en Francia gobierne un gobierno de derecha radical, ni para España ni para Francia», ha recordado Aznar. En este sentido, el dirigente popular ha asegurado que Vox debe dar muchas explicaciones al conjunto de la sociedad española sobre cuál es su proyecto de país, tanto en asuntos internos como el modelo como a nivel internacional.

Justo antes de acabar la conferencia, en la última pregunta del coloquio, Aznar ha aprovechado para tenderle la mano al líder del PP, Pablo Casado, del que se distanció durante la pasada campaña electoral . A una pregunta del moderador del acto, el periodista Martí Saballs, sobre si pensaba que Casado sería un buen presidente del Gobierno, Aznar ha zanjado las polémicas y ha asegurado que sí. «Cuando lo sea, será un buen presidente» , ha resumido con rotundidad.