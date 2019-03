Atacan las sedes del PP y Ciudadanos en Barcelona La formación naranja afirma que un grupo de cinco encapuchados de Arran atacó sus oficinas de madrugada

ABC Barcelona Actualizado: 19/03/2019 10:52h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Las sedes de Ciudadanos y el PP en Barcelona ha amanecido este martes llena de pintadas y algunos cristales rotos. Las oficinas centrales de ambas formaciones en Cataluña han sido objeto de ataques vandálicos de corte feminista que no ha dejado heridos. Según han detallado fuentes del partido de Albert Rivera e Inés Arrimadas, se atacó la sede de madrugada, pasada la medianoche.

Pintada en la sede del PP en Barcelona - ABC

Desde la formación naranja agregan que se van a realizar las denuncias correspondientes para buscar los responsables de esta acción aunque todo apunta a que esta fue obra de Arran-Jovent, organización juvenil de la CUP que ya ha protagonizado otros capítulos violentos o de señalamiento, como llenar de pintura el portal del juez del Supremo Pablo Llarena en Sant Cugat (Barcelona).

En las pintadas que a primera hora de esta mañana aún llenaban las puertas de la sede, situada a pie de calle en la zona alta de Barcelona se podían leer frases como «Por nuestros cuerpos no pasaréis». Al parecer, y según apuntan fuentes naranjas, el ataque fue protagonizado por un grupo de activistas con el rostro cubierto.

«Fascistas»

«Una vez más los fascistas vuelven a atacar la sede de Ciudadanos en Barcelona rompiendo cristales, haciendo pintadas y lanzando pintura. Vuestras amenazas, insultos y señalamientos no nos callarán. Seguiremos defendiendo la democracia, la unión y la libertad», ha afirmado la dirigentes de la formación naranja en Cataluña, Inés Arrimadas a través de su cuenta de Twitter. Por su parte, la protavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, ha aseverado que se ataque, señale o amenace su formación no tiene inteción de callar. «Los enemigos de la democracia y la libertad quieren expulsarnos de nuestra tierra, pero no lo conseguirán», ha agregado en un apunte en las redes sociales.