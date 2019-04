Asuntos Internos propone sancionar al mosso que recordó que «¡La República no existe!» El policía podría enfrentarse a una multa de 14 días sin empleo ni sueldo a su traslado o a una amonestación escrita

Seguir Jesús Hierro Barcelona Actualizado: 04/04/2019 11:21h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

La unidad de Asuntos Internos de los Mossos d'Esquadra ha propuesto castigar con una «sanción leve» al policía antidisturbios que, durante una manifestación independentista, recordó a un agente rural que «¡la república no existe, idiota!». Entre las posibles sanciones está la de cambiarlo de destino. La Consejería de Interior de la Generalitat todavía no se ha pronunciado por cuál opta. El departamento que dirige Miquel Buch ya dijo tras el incidente que estudiaría el caso, no por recordar la evidencia de que la república no existe si no por el insulto.

En el expediente disciplinario, al que ha tenido acceso ABC, la instructora considera que la conducta del agente «podría ser constitutiva de una falta tipificada como leve», y podría ser sancionado de tres maneras diferentes: suspensión de funciones y de sueldo durante 14 días; su traslado a otro centro de trabajo que no implique un cambio de residencia, o simplemente una amonestación por escrito.

Tal y como recoge el expediente de Asuntos Internos, dependiente de la Consejería de Interior de la Generalitat, los hechos sucedieron el 21 de diciembre del año pasado, durante el dispositivo de seguridad por el Consejo de Ministros que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, convocó en Barcelona (en la Llotja de Mar). El cento de Barcelona se blindó entonces - con Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil- ante la amenaza de las facciones más radicales del independentismo de intentar sabotearlo.

En este contexto, aproximadamente sobre las tres de la tarde, unidades de la Brigada Móvil, entre las que se encontraba este agente, intentaban dispersar a manifestantes que todavía quedaban en los alrededores de la plaza Antonio López.

Cuando este mosso dijo a uno de los manifestantes, que resultó ser un agente rural, que marchasen, este le contestó que estaban construyendo la república. Ante la resistencia del agente rural para irse, el mossos ahora expedientado le dijo: «Atrás, hombre, ¿no eres funcionario como yo, o qué»?

El agente rural le dijo que sí, ante lo que el mosso antidisturbios dijo: «Pues defiéndeme a mi y no a estos hijos de puta». El manifestante volvió a decir que defenía la república, ante lo que el mosso le espetó: «¡Qué república no qué cojones, defendamos la república y qué república... la república no existe idiota!».

Tras el incidente, el vídeo corrió como la pólvora por las redes sociales y se hizo viral. En muchos sectores de los Mossos la propuesta de sanción de este agente ha sentado muy mal. Su abogado ya prepara un recurso, según ha sabido este diario.