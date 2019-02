Artur Mas se desmarca de Quim Torra y dice que él habría apostado por dar estabilidad a PSOE y Podemos El expresidente catalán considera que Puigdemont «no puede ni debe» decidir solo la lista para las elecciones del 28 de abril y tilda de «numerito de cobardes» el viaje de Arrimadas a Puigdemont

El expresidente de la Generalitat Artur Mas ha afirmado este sábado que Carles Puigdemont «no puede ni debe decidir solo» la lista que el PDeCAT y el espacio que representan JxCat y la Crida Nacional per la República buscan acordar para las elecciones generales del 28 de abril. Las conversaciones para configurar una candidatura conjunta al estilo de la de JxCat en el Parlament -con predominio de perfiles independientes, ahora integrados en la Crida, y presencia también del PDeCAT- han elevado la tensión en las filas demócratas.

El ala moderada del partido rechaza ceder la batuta a la Crida y a Puigdemont en la confección de las listas y apuesta por acudir a Madrid con ánimo de «hacer política», y no de bloquear las Cortes. En declaraciones a RAC1, Mas, que está participando en estas conversaciones, ha puntualizado que las listas no las decidirá Puigdemont, aunque «tendrá su palabra» a la hora de acordarlas.

«Tampoco las decidía yo en su momento», ha recordado Mas, expresidente de Convergència, antes de añadir: «Ahora Carles Puigdemont no puede decidir la lista solo, ni debe hacerlo, porque el criterio de una persona no siempre es el mejor».

Según Mas, «estas decisiones hay que agruparlas dentro de las sensibilidades» del partido y no pueden ser individuales.

Mas, que no se ha adherido de momento a la Crida, ha reconocido que en el PDeCAT «hay un debate interno», puesto que «hay personas que querrían recuperar lo que era la mejor Convergència».

«Es cierto que hay personas que necesitan identificar algo que se parezca a aquello para tener un referente político y electoral cómodo», ha añadido Mas, que ha asegurado que «hoy por hoy» no tiene «ganas» de volver a la primera línea de la política, si bien no lo ha descartado porque, en todo caso, tiene un año para pensárselo, hasta que termine su inhabilitación por el 9N.

Mas también se ha desmarcado de la estrategia seguida por el Govern de Quim Torra frente al Ejecutivo de Pedro Sánchez: «Yo habría hecho un plan para estabilizar la mayoría en España de PSOE y Podemos», ha remarcado, aunque ha evitado censurar el rechazo de su partido a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado.

«Yo no habría querido de ningún modo arriesgarme a una mayoría de socialistas y Ciudadanos, que será peor que una mayoría de socialistas y Podemos, y no me habría querido arriesgar para nada a que el tripartito andaluz, con la ultraderecha, esté en el puesto de mando de la política española», ha reflexionado, para justificar su apuesta por «estabilizar» una mayoría de PSOE y Podemos en España.

Mas ha admitido que PSOE y Podemos «no traerán la solución rápida y definitiva» al conflicto político en Cataluña, «pero mientras yo no tenga la fuerza para desconectar legalmente del Estado español y la independencia de Cataluña no sea un hecho, yo he de procurar defender nuestra posición", con una mayoría en España que no provoque "el mismo nivel de agresión que los otros».

También ha comentado que, si estuviese en el lugar de Torra, no convocaría elecciones al Parlament para este año. Por otra parte, ha tildado de «numerito de cobardes» el viaje a Waterloo de la líder de Ciudadanos en Cataluña, Inés Arrimadas, ya que quiere lanzar un mensaje a Puigdemont «de cara a las cámaras» pero sin «decírselo a la cara».