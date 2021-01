El 67,2% de los catalanes opina que el «procés» ha perjudicado económicamente a la comunidad Una encuesta de GAD3 apunta que solo el 14,3% de los entrevistados cree que haya sido «indiferente»

M. Vera Barcelona Actualizado: 12/01/2021 17:11h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Casi siete de cada diez catalanes (un 67,2%, concretamente) considera que el proceso independentista que ha vivido Cataluña los últimos años ha perjudicado económicamente la comunidad. Eso se desprende una encuesta realizada por la consultora demoscópica GAD3 para la entidad constitucionalista Societat Civil Catalana (SCC) a la que ha tenido acceso ABC.

El estudio también señala que el 14,3% de los entrevistados opina que la economía catalana no se ha visto afectada por la causa soberanista mientras que el 6,1% asegura que el independentismo no solo no ha perjudicado las empresas y los trabajadores catalanes, sino que las ha «beneficiado». Un 12,4% de los encuestados, por su parte, afirma desconocer o no poder opinar sobre las consecuencias económicas de un proceso que vivió sus momentos más tensos en 2017, con el referéndum ilegal del 1-O o el amago de DUI en el Parlament.

La encuesta de GAD3 para Societat Civil Catalana avala la teoría de la «decadencia» que viene defendiendo esta organización constitucionalista desde hace meses. De hecho SCC lanzó en agosto una campaña bautizada «paremos la decadencia» para advertir de las consecuencias sociales, empresariales y económicas que, a su juicio, está teniendo la presión independentista para Cataluña.

«Todo el mundo en Cataluña sabe que nuestra tierra ha entrado en una franca decadencia», afirmó este mes de agosto el presidente de SCC, Fernando Sánchez Costa, al presentar una campaña centrada en advertir sobre los años perdidos por el «procés». «Los líderes independentistas nos han robado una década preciosa. O damos un golpe de timón inmediato o el declive ya será irreparable. Llamamos a todos los catalanes para que sean protagonistas del final de la pesadilla. Nos merecemos recuperar la mejor Cataluña, no la caricatura que nos ha dejado el proceso», afirmó entonces Sánchez Costa.

Para SCC, las próximas elecciones del 14-F deben servir para superar la situación de colapso que vive Cataluña y que se está sintiendo, según la entidad, en ámbitos como la inversión extranjera en la comunidad, la competitividad en comparación con otras regiones de Europa o la pérdida de liderazgo en la economía española en favor de Madrid.