Multa de 48.000 euros a Gerard Piqué por conducir sin puntos

Barcelona Actualizado: 26/11/2018 15:49h

El futbolista azulgrana Gerard Piqué ha sido condenado este lunes por conducir sin puntos en el carné. El defensa ha aceptado los cargos por un delito contra la seguridad vial y deberá pagar 48.000 euros. Según han confirmado a ABC fuentes judiciales, la declaración del jugador ante la Justicia ha sido extremadamente breve, apenas ha durado 10 minutos.

La sentencia de conformidad emitida por el juzgado de instrucción número 27 de Barcelona se ha conocido en medio de una notable expectación mediática que ha esperado la llegada del jugador a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. Allí, Piqué ha ido a explicar su versión de los hechos que protagonizó el pasado mes de agosto, cuando fue cazado por la Guardia Urbana sobre las tres de la tarde circulando por el distrito del Eixample sin puntos en el carné después de haberlos perdido en varias infracciones anteriores.

Piqué deberá pagar 200 euros al día durante ocho meses gracias a la reducción conseguida por al no tener antecedentes penales y tras aceptar el delito ante el juez. Fuentes judiciales han explicado a este diario que el futbolista ha declarado en una pequeña sala de juicios -y no en dependencias establecidas para este tipo de casos-. Asimismo, el azulgrana ha llegado con gorro al lugar y no se lo ha quitado para declarar, han añadido esas mismas fuentes antes de destacar la «educación» del futbolista.

El abogado del defensa, David Velázquez, ha pedido a los responsables de seguridad de la Ciudad de la Justicia que su cliente pudiera salir de declarar por una puerta secundaria para evitar los «flashes» de la prensa. Sin embargo, estos le han negado esta petición al considerar que debía ser tratado «como cualquier otro ciudadano».

No es la primera vez que el jugador azulgrana se ve envuelto en una polémica relacionado con la conducción y la policía local barcelonesa. Hace tres años una juez de Barcelona le condenó a pagar una multa de 10.500 euros por una falta contra agentes de la autoridad al haberse encarado con unos agentes que pretendían multar el coche, que entonces conducía su hermano, por aparcar en un carril de circulación cerca del Casino de Barcelona.