La marca Rosa Clará, otra «víctima» del coronavirus

Lo venía anunciando con bombos y platillos y tenía todas las esperanzas puestas en el próximo 24 de abril, día en que una de las firmas catalanas más pujantes lo iba a dar todo en la presentación de su nueva colección sobre las pasarelas de Barcelona. Debido a la pandemia que tiene en vilo al mundo entero –afectando la economía de todos los países-, Rosa Clará , líder de la moda nupcial, ha confirmado finalmente esta semana que suspenderá la presentación programada para finales del próximo mes.

Esta vez no se trataba de un desfile más: en esta ocasión puntual, la marca iba a aprovechar la ocasión para celebrar con todas las pompas su 25 aniversario –que cumple este año 2020-, razón por la que promocionaba el evento con entusiasmo. «Something big is about to happen» (Algo grande está por suceder, anunciaba la firma en la invitación al desfile.

Cancelación

«Con el fin de garantizar la seguridad de todas las personas, nos vemos obligados a cancelar el desfile de presentación de la colección Rosa Clará 2021 previsto para el día 24 de abril de 2020 en Barcelona, así como cualquier acto relacionado con la celebración de nuestro 25 aniversario », reza el comunicado enviado por la empresa a los medios. Y añade: «Por supuesto, esta es la noticia que nunca hubiéramos querido dar».

Pocas horas después de anunciar la cancelación, la marca difundió un mensaje en las redes sociales invitando a las personas a «ser responsables» y avisando que sus tiendas de España, Francia y Perú están cerradas debido a la pandemia. Allí mismo, algunos usuarios reclamaron a la firma el cierre de otras tiendas, como las de Portugal, para proteger a sus empleados.

Pese al complicado escenario que se plantea en estos días para la firma, Rosa Clará sigue apostando fuertemente a su estrategia online, para mantener fidelización y contacto con sus clientes. Por ejemplo, el pasado jueves desarrolló una campaña en Instagram por el día del padre, haciendo alusión al rol que juega el progenitor de la novia en el día de la boda.

Sector en crisis

Si bien el sector bridal venía percibiendo una caída en cuanto a la cantidad de bodas celebradas año a año –según datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), durante el primer semestre de 2019 se registraron casi 72.000 enlaces en el país, lo que representa una caída del 1,2% con respecto a 2018-, el efecto del Coronavirus sobre esta industria se prevé casi letal, especialmente por producirse en plena primavera, donde es el pico de contrataciones en este rubro.

De hecho, teniendo en cuenta solamente las cancelaciones ya realizadas, puntualmente las de las bodas que debían suceder entre marzo y abril, se estima que la pérdida que sufre actualmente el sector alcanza los 90 millones de euros a nivel nacional. Aunque es de prever que, de extenderse la cuarentena, también se den de baja las bodas «preveraniegas» de mayo y junio. Por ahora, las empresas evitan hablar de despidos, aunque la angustia por el freno de la actividad se ha vuelto imposible de ocultar.

Más temas:

Barcelona

Coronavirus

Bodas