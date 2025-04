La Generalitat multa a Amazon con 3,2 millones de euros por irregularidades de contratación

Sanción millonaria a Amazon. La Inspección de Trabajo de Cataluña ha propuesto una multa de 3,2 millones de euros al gigante mundial del comercio electrónico y otros 2,6 millones de euros para 17 empresas subcontratadas por «cesión ilegal de trabajadores», según ha detallado la Generalitat este jueves en un comunicado. Esta no es la primera amonestación del gobierno catalán a la multinacional, que ya ha recibido otras por las mismas causas, pero sí, con diferencia, la más cuantiosa.

Estas compañías, seis de las cuales se dedican a la búsqueda de trabajo temporal y cuyas sanciones puede que tenga que asumir el gigante, habrían cedido a Amazon a al menos a 559 trabajadores en condiciones laborales inferiores a las correspondientes si fueran contratadas directamente por la compañía. Entre otros aspectos, los afectados cobraban menos de lo que deberían y demasiado a menudo tenían contratos temporales, dejándolos en situaciones muy precarias.

El caso se descubrió durante una investigación periódica que se hizo a un almacén del portal web de Montcada i Reixac (Barcelona), según explican a ABC desde el Govern. Allí se encontraron a estos 559 empleados haciendo trabajos de reparto pero estando en «situación y condiciones de precariedad laboral» en salario e inestabilidad en la ocupación, además de no tener representación legal. En la mayoría de estos casos, la propia dirección de la compañía asignaba las tareas a realizar a los empleados afectados, según comentan algunas fuentes conocedoras del caso.

«Siempre he trabajado para Amazon pero nunca he sido repartidor de Amazon ni he tenido un contrato laboral con ellos. Las irregularidades que he sufrido se han ido repitiendo año tras año», ha explicado en declaraciones a TV3 Luis Fernando, un trabajador que lleva cinco años efectuando repartos para la web de ventas aunque siempre a través de una empresa subcontratada.

Las empresas subcontratadas son, en concreto, Tipsa Delivery, Ara Vinc, Internet Commerce Solutions, Transportcat Logistics, Delivery Asap, Travieso Logistics, Jom Servicios Integrales, Anem Advanced Logistics, Gal Kajol y Duende Logistics; mientras que las ETT son JT Hiring ETT, Gi Group Spain ETT, Temporal Quality ETT, Iman Temporing ETT, Randstad Empleo y Rhone Alpes Servicios España ETT. Ahora, tras haberse iniciado el procedimiento sancionador contra ellas, pueden presentar alegaciones al respecto y la Dirección General del Trabajo de la Generalitat tendrá la última palabra.