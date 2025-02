El Puerto de Barcelona, al borde del colapso por el paro de transportistas

Situación cada vez más crítica en el puerto de Barcelona. La actividad en la infraestructura portuaria está «bajo mínimos» por el paro realizado estos días por los transportistas por el encarecimiento de los carburantes. La acción de los piquetes impedía ayer la entrada de camiones, con lo que hay una acumulación preocupante de contenedores que no tienen salida en las distintas terminales. Con las instalaciones prácticamente bloqueadas, el margen para operar con normalidad es casi nulo.

Así lo explicó ayer el presidente del puerto, Damià Calvet, que señaló que la actividad en las instalaciones ha bajado hasta el 10%, «lo que afecta a la operativa de terminales y puede acabar alterando la operativa marítima». Por todo ello, avisó de que cada vez «queda menos margen», en tanto que si las terminales quedan saturadas, va a tener que impedirse la entrada de nuevos barcos portacontenedores. En su funcionamiento habitual, el puerto de Barcelona tiene un tránsito de entre 3.000 y 4.000 camiones diarios,

«El flujo de contenedores siempre es alto pero está en constante movimiento. Ahora, sin embargo, estamos al 90% de ocupación y nos queda poco espacio. Cada vez tenemos menos margen », lamentó Calvet en Catalunya Ràdio, recordando que el paro, que ayer vivía su decimoprimera jornada, ya ha llevado a algunas empresas del puerto a pedir a sus clientes que no descarguen más contenedores. Es el caso de la terminal Best, una de las más importantes. Desde el puerto de Barcelona se lamenta en cualquier caso que el Ejecutivo de Pedro Sánchez ha llegado tarde a resolver el problema y no se haya sentado a negociar antes con los transportistas.

Furgonetas por camiones

La huelga también está impactando en Mercabarna . Un portavoz del mercado de abastos precisa a ABC que, aunque la situación no es preocupante, está faltando producto . A modo de ejemplo, la semana empezó con la mitad de las provisiones habituales tanto de fruta como de pescado. En el primer caso, las dificultades en la llegada de camiones desde el sur de España «se han compensado con más producto de Francia o Italia», explican. En cuanto al pescado, la tendencia ha sido similar. Si bien ha faltado producto de Galicia y Andalucía, especialmente sardinas y boquerones, los mayoristas lo salvaron con más producto de Cantabria, Francia y sur de Inglaterra. En otros casos ha seguido llegando pescado de Galicia, aunque no en camión, como es habitual, sino mediante furgonetas para evitar los piquetes, explicó a este diario un mayorista de pescado.

«Los mayoristas se desgañitan para encontrar producto y están salvando la situación, pero si esto sigue así tendremos un problema», añaden a ABC desde Mercabarna.

Fomento pide «liderazgo»

Mientras los transportistas mantenían ayer sus movilizaciones -volvieron a cortar como en los últimos días la Ronda Litoral-, el presidente de la patronal Fomento del Trabajo, Josep Sánchez Llibre, reclamaba al Gobierno liderazgo ante la subida de precios energéticos y de carburantes para evitar que desemboque «en una explosión social de graves consecuencias». En línea con el comunicado del miércoles de la CEOE y Cepyme, Sánchez Llibre instaba al Gobierno a resolver «este conflicto de gran magnitud» y le pedía actuar rápidamente con medidas económicas como subvenciones para rebajar el precio de los carburantes.