A prisión por robar psicotrópicos del trabajo y revenderlos en internet

Los Mossos d'Esquadra han detenido a un hombre vecino de la localidad barcelonesa de Castellbisbal por, presuntamente, robar pastillas psicotrópicas de la empresa farmacéutica en la que trabajaba para venderlas luego por internet. El detenido, ya en prisión provisional, se aprovechaba de su condición de supervisor del turno de noche para sustraer comprimidos.

El trabajador se apropiaba de las cápsulas descartadas durante el proceso de fabricación, cogiéndolas de los contendedores donde tiraban las queno cumplían con losestándares requeridos. Al finalizar la jornada se las llevaba a casa, desde donde las vendía por internet a particulares en pequeños lotes de entre 100 y 200 comprimidos.

