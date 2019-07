Omella, tras declarar ante el juez: «Estoy contento porque siempre confío en la Justicia» El cardenal-arzobispo de Barcelona ha sido citado tras ser denunciado por un exsacerdote que rompió el celibato

El arzobispo de Barcelona, el cardenal Joan Josep Omella, ha declarado este viernes en unas diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción número 10 de Barcelona como investigado por un presunto delito de falsificación de documento privado. Al salir, el prelado ha afirmado estar «contento» y confiando en la Justicia. Su declaración ha durado cinco minutos.

Omella ha hablado brevemente con la prensa al salir de la Ciudad de la Justicia. «Creo que ha entendido bien, la juez, de qué se trataba, y que la justicia ha actuado, como siempre, con justicia», ha afirmado. Fuentes del Arzobispado han dicho que no se ha presentado documentación.

El cardenal está siendo investigado a raíz de una querella presentada contra por cura Miguel Ángel Blanco, a quien se le atribuía una presunta paternidad. Blanco se querelló contra Omella por su actuación en el procedimiento realizado para apartarlo de la Iglesia. A finales de 2017, el cura fue acusado de no mantener el celibato, pero él niega estos hechos que supuestamente ocurrieron cuando ejercía en la Diócesis de Alcalá de Henares (Madrid), ya que según su versión solo asesoró a una mujer, madre soltera, y eso levantó sospechas contra él.

Ahora acusa a Omella, que fue quien le comunicó la decisión de expulsarlo de la Iglesia, de no entregarle una copia del documento con las acusaciones contra él. A su parecer, esto le ha generado indefensión. Además, considera que el cardenal no envió a Roma el escrito de defensa con documentos que demuestran que él no es el padre del menor.