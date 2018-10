El CZFB proyecta un barrio para «millennials» en La Marina Pere Navarro destaca que será «como el 22@ pero que te puedas quedar a dormir»

Joan Carles Valero

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) planea la construcción de una promoción de viviendas para «millennials» en la que se pueda compartir el hogar y el trabajo, «coliving» y «coworking» en inglés. Ubicado en el barcelonés barrio de La Marina, entre Fira de Barcelona, la Ronda Litoral y el Paseo de la Zona Franca, el delegado del Estado en el CZFB, Pere Navarro, anunció ayer en el programa «Converses» de COPE Cataluña y Andorra que busca «instituciones públicas y privadas que ayuden a sacar adelante un proyecto de vivienda asequible en Barcelona».

Navarro cree que «hay una necesidad de que los jóvenes, que tiene mucho talento, puedan quedarse en el entorno metropolitano y no ser expulsados, como ocurre ahora» y apunta que este proyecto pueda hacerse realidad en el horizonte del año 2020. En el mismo capítulo de la vivienda, subraya que «es un buen momento para debatir cómo la ponemos al alcance de todos, porque los precios no han llegado al nivel de la burbuja inmobiliaria», porque «hay nuevos elementos, como la irrupción del fenómeno alquiler y que hay mucha gente que trabaja y no gana lo suficiente para acceder a una vivienda digna».

El responsable del Consorcio, una empresa pública del Ayuntamiento de Barcelona y del Estado español, considera que «hace falta un gran acuerdo entre el sector público y el sector privado a la hora de planificar, para saber cuánta vivienda hace falta, qué demanda hay, qué oferta hay y qué ponemos sobre la mesa tanto de venta como de alquiler». En ese sentido, Navarro adelantó que el salón inmobiliario Barcelona Meeting Point (BMP), que se celebra del 25 al 28 de octubre, se convertirá en el escenario de un debate en el que examinar en profundidad la necesidad de acuerdo entre el sector público y el privado para hacer asequible el derecho a la vivienda, tanto de compra como de alquiler. Medidas como elevar la construcción en altura en algunos puntos del área metropolitana, «porque nos permitiría disponer de más espacios libres».

20 millones de inversión

En referencia al otro pilar de su mandato, el impulso de la industria 4.0, Navarro comentó el lanzamiento de dos nuevos proyectos con una inversión de 20 millones de euros. La incubadora de Impresión 3D europea ha sido presentada esta semana en la Semana de la Industria de Fira de Barcelona con el patrocinio del CZFB. La incubadora permitiría «fabricar in situ plásticos, coches, casas, tejidos humanos, textiles, etcétera». Según ha explicado, acogerá 100 empresas durante cinco años. El segundo proyecto es el Hub DFactory, «una nave en el corazón de la Zona Franca dedicada a la industria 4.0».

Sobre la situación política actual, Navarro considera que «el mundo económico busca estabilidad» y que «la marca Barcelona es muy potente y eso hace que las empresas internacionales sigan viniendo». Aun así, admitió que «hay una sombra que debería desaparecer y solo puede hacerlo con el diálogo correspondiente y rebajando las tensiones». Navarro también se refirió al Corredor del Mediterráneo y ha mostrado su confianza en que el ministro Ábalos «cumplirá su palabra» de que en 2021 esté funcionando.