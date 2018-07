El CZFB patrocinará el próximo Barcelona Industry Week La feria sobre la industria 4.0 espera reunir a 21.000 visitantes y 450 expositores en los recintos de Fira de Barcelona

A. C.

El Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) será el patrocinador principal de la próxima Barcelona Industry Week, la cita organizada por Fira de Barcelona sobre la industria 4.0. El salón se desarrollará del 16 al 18 de octubre en los recintos feriales de Montjuïc y Gran Via de Barcelona.

El delegado especial del Estado en el CZFB, Pere Navarro, y el director general de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, han firmado este martes el acuerdo entre ambas instituciones para trabajar para la difusión de las claves de la transformación digital en los sectores industriales.

La Barcelona Industry Week reúne tres salones de innovación y transformación industrial focalizados en las soluciones de la economía 4.0: Healthio (sobre el ámbito de la aslud), In(3D)ustry From Needs To Solutions (sobre impresión en 3D) e IoT Solutions World Congress (sobre el internet de las cosas). El evento espera reunir a 21.000 visitantes y 450 empresas expositoras para abordar la innovación y la transformación industriales en varios ámbitos.

Compromiso con la innovación

La colaboración del Consorcio se centrará en una serie de jornadas que, bajo el lema "Inspiring the industrial future", abordarán el impacto de la "cuarta revolución industrial" para mostrar a los diferentes sectores económicos las oportunidades y retos de la transformación digital en sus ámbitos respectivos, según han informado los organizadores en un comunicado.

En este sentido, Navarro ha recordado que el CZFB está "plenamente comprometido con la innovación y los nuevos procesos productivos", como elementos claves para garantizar la competitividad empresarial catalana. Por su parte, Serrallonga ha destacado que la Barcelona Industry Week pretende ser una herramienta para que las empresas afronten su transformación digital.