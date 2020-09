BNEW reinventa los eventos económicos con un «show» de TV El CZF convertirá Barcelona en la capital de la nueva economía un acontecimiento de nuevo cuño e híbrido

Juan Carlos Valero Barcelona Actualizado: 18/09/2020 11:57h

«No es una feria, no es un congreso… es BNEW», decía ayer a ABC Pere Navarro, delegado del Gobierno en el Consorcio de la Zona Franca de Barcelona (CZFB), parafraseando la presentación del cómic del superhéroe por excelencia: «No es un pájaro, no es un avión… es Supermán». Y es que la Barcelona New Economy Week (BNEW) aspira a convertirse del 6 al 9 de octubre en el superevento económico que unirá, como su símbolo, el panot o flor de Barcelona, cinco sectores de actividad que ya domina la institución pública organizadora: «e-commerce», industria digital, inmobiliario, logística y zonas económicas.

De carácter híbrido, es decir, con asistencia presencial de un millar de personas repartidas en tres emblemáticos edificios: la Estación de Francia, la sede de Telefónica en plaza Cataluña y Casa Seat, en la confluencia de la Diagonal con paseo de Gracia, donde se instalarán hasta cinco platós de televisión; BNEW producirá un total de 120 horas de pura televisión repartidas en cuatro días que se seguirán «online» principalmente en tres continentes (Europa, África y América) que son los que tienen un huso compatible con el horario español de 11 a 19 horas. Por el momento se han inscrito 6.500 participantes de 58 países, pero se aspira a superar los 8.000, según Blanca Sorigué, directora general del CZFB.

Al tratarse de un evento de carácter económico de nuevo cuño, la mejor definición parte de tachar lo que no es. De entrada, estarán prohibidos los Power Points, de manera que la factura clásica de los «webinars» quedará poscrita. Tampoco se trata de Zoom o Teams, porque se está creando la plataforma tecnológica que soportará la producción simultánea de hasta seis canales de televisión, a razón de uno por cada 5 sectores económicos más el gastronómico y cultural de la ciudad. El CZFB aspira a realizar un verdadero «show» con ritmo y calidad televisiva de entretenimiento, pero de altura intelectual y muy orientado a la actividad inversora y empresarial que, en definitiva, es la generadora de oportunidades y de empleo, principal objetivo de Pere Navarro. Las intervenciones y entrevistas de más de 300 expertos emularán los «elevator pitch», es decir, discursos muy focalizados en unos pocos mensajes que por definición no serán extensos, ya que durarán lo que tarda en llegar un ascensor a la última planta… de un rascacielos neoyorquino, que es donde se acuñó el anglicismo.

Efecto tractor

La pandemia es un cisne negro que configura un nuevo «statu quo» para la democracia, el pensamiento y la tecnología, y que también ha afectado al mundo ferial y de los congresos. La revolución digital ya es historia porque se ha consumado durante el confinamiento. En nuestra vida «pantallizada» hemos dado un salto exponencial que emula el de las naves de Star Wars hacia el hiperespacio. Y en tanto podamos volver a viajar y reunirnos, fórmulas como el BNEW constituyen buenas noticias por su efecto tractor para la economía barcelonesa. Para más información, visitar la página web: www.bnewbarcelona.com