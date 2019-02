Blázquez visita Montserrat antes de viajar a Roma para la cumbre sobre abusos Los religiosos catalanes se reúnen hoy con un enviado del Vaticano para debatir sobre la pederastia en la Iglesia

Miquel Vera

El presidente de la Conferencia Episcopal y Cardenal-arzobispo de Valladolid, Ricardo Blázquez, ha visitado este martes el monasterio benedictino de Monsterrat, en Cataluña. Lo ha hecho para participar en unas jornadas de «formación» invitado por el obispado de Sant Feliu. No obstante, recala en una institución salpicada por varios casos de supuestos abusos a menores. No obstante, fuentes de Monsterrat han asegurado a ABC que la visita estaba programada desde hace meses y no responde a los escándalos que han afectado a la Iglesia catalana en los últimos meses.

Blázquez hace escala en Cataluña antes de dirigirse a Roma para representar a España en la cumbre internacional de conferencias episcopales convocada por el Papa para tratar sobre los abusos a menores cometidos por religiosos. Blázquez ha concelebrado la misa de esta mañana en el monasterio junto al abad de Montserrat, Josep María Soler, quien se ha reunido con el Cardenal en un encuentro «informal».

Blázquez durante el encuentro con los sacerdotes catalanes - ABC

Desde el monasterio no han desvelado las cuestiones que han debatido Blázquez y Soler -uno de los tótem del nacionalismo eclesiástico catalán- y se han limitado a afirmar que se ha tratado de un encentro «distendido y protocolario». Inmediatamente después de reunirse con el presidente de los obispos españoles, el abad se ha desplazado a Barcelona para participar en un encuentro organizado por la Unión de Religiosos de Cataluña (URC) centrado en la lucha contra la pederastia y los abusos en la Iglesia Católica.

En el evento en Barcelona, celebrado en una institución salesiana de la zona alta de la ciudad condal, hablará Jordi Bertomeu Farnós, un sacerdote catalán que investiga, por orden del Papa, los escándalos de abusos en el seno de la Iglesia católica. Los religiosos catalanes han tratado de mantener la visita del emisario de la Santa Sede con gran discreción, asimismo, han insistido en negar que la llegada del enviado del Papa responda «directamente» a los casos de supuestos abusos destapados en la Iglesia catalana.