Temporada Alta devolverá a quien lo desee el dinero de las entradas para ver a Jan Fabre, acusado de abusos Colaboradores y trabajadores del dramaturgo le acusaron en un carta de abusos de poder, comportamientos machistas y acoso laboral

El Festival Temporada Alta de Girona/Salt mantendrá en cartel el estreno de «The generosity of Dorcas», el último espectáculo dramaturgo Jan Fabre, pero devolverá el dinero de las entradas a quien no desee asistir. El festival ha tomado esta decisión después de que algunos espectadores hayan manifestado su intención de no acudir a la representación como respuesta a las acusaciones de abusos de poder, comportamientos machistas y acoso laboral que una veintena de trabajadores y colaboradores vertieron sobre Fabra.

Actualmente, la Fiscalía de Amberes se encuentra estudiando dichas acusaciones tras abrir una investigación de oficio –aún no se ha presentado denuncia alguna– para aclarar los hechos y determinar la existencia de posibles violaciones de la ley laboral.

En este sentido, Temporada Alta emitió ayer un comunicado en el que justifica su decisión de mantener el estreno de la obra aduciendo que se cerró el contrato con la compañía de Fabra el pasado 20 de junio, «cuando aún no se había hecho pública la carta abierta en la revista belga», en referencia a la misiva de 20 trabajadores contra Fabre que motivó la apertura de una investigación en la compañía.

Asimismo, desde el festival añaden que se mantendrá este estreno en España la próxima semana a la espera de la auditoría de la Fiscalía de Amberes. «Entendemos que parte del público que ya tiene las entradas no quiera asistir al espectáculo y por lo tanto nos ofrecemos a devolver el dinero a quien lo solicite», añadió el festival en su comunicado.