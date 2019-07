RBA suspende la convocatoria de su premio de novela negra, el mejor dotado del género La editorial renuncia este año a entregar el galardón para centrarse en «reorientar y redefinir» la estrategia de la editorial

ABC Barcelona Actualizado: 25/07/2019 11:15h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El premio RBA de Novela Negra, el mejor dotado en su género del mundo gracias a sus 125.000 euros, no se fallará este año, según ha decidido su convocante, la Fundación RBA, que ha cancelado asimismo todos sus actos para «reorientar y redefinir» su actividad, informa Efe. El pasado mes de marzo, la Fundación RBA ya anunció que entraba en un «periodo de de reflexión» que implicaba no no programar nuevas actividades hasta haber dado con el formato que mejor permitiese el cumplimiento de sus propósitos fundacionales. A saber: «la promoción de las ideas, el fomento del diálogo, la difusión de la cultura».

En aquel momento, sin embargo, no se concretó el futuro de un galardón cuyo acto de entrega marcaba cada mes de septiembre el inicio de la temporada editorial barcelonesa. «En la Fundación RBA sentimos que, para seguir desempeñando con eficacia nuestro papel, necesitamos replantearnos algunos de los modelos que, dicho sea sin falsa modestia, tantas satisfacciones nos han procurado», podía leerse en la carta que emitieron hace unos meses. Esta decisión, sin embargo, no afecta, advierten las mismas fuentes, a la programación de la colección de RBA Libros Serie Negra, que sigue adelante y ya ha anunciado novedades editoriales para el próximo otoño.

El premio RBA comenzó su andadura en 2007 para premiar novelas negras o policíacas presentadas tanto en español como en inglés y su dotación de 125.000 euros lo había convertido en el galardón del género mejor dotado del mundo. Francisco González Ledesma fue el primer ganador del RBA con «Una novela de barrio».

Esta dotación había atraído en sus doce ediciones a escritores de renombre internacional como demuestra la nómina de premiados, en la que figuran autores como Andrea Camilleri, Philip Kerr, Harlan Coben, Patricia Cornwell, Michael Connelly, Lee Child, Don Winslow, Ian Rankin, John Banville/Benjamin Black, Arnaldur Indridason y Walter Mosley, que lo ganó el pasado año. En 2015, año en el que resultó ganador Don Winslow, el premio ya introdujo un cambio en las bases para poder premiar también novelas que hubiesen sido publicadas en otros idiomas, como ocurrió entonces con «El cartel», secuela de «El poder del perro» que apareció en Estados Unidos meses antes de ser premiada en Barcelona.