El Primera Persona despega con Nik Cohn, Julieta Venegas, Peter Hook y Emil Ferris El festival vuelve a fundir música, literatura y autobiografía en su octava edición en el CCCB

Una línea invisible, un hilo experiencial de letras, canciones y vivencias, conecta a gente tan aparentemente dispar como Peter Hook, Nik Cohn, Emil Ferris y Mala Rodríguez. El bajista de Joy Division y New Order, el inventor (o casi) del periodismo rock, la nueva heroína de la novela gráfica y una rapera pasó de dar clases de aerobic a arrasar en los Grammy latinos, juntos y, según el caso, también revueltos, bajo el espeso manto del Primera Persona, festival que se instala los días 10 y 11 de mayo en el Centre de Cultura Contemporánea de Barcelona (CCCB) con sus historias de vida y su colección de relatos que funden música y literatura desde una perspectiva eminentemente autobiográfica.

«Refleja como nadie el espíritu de ágora y de intercambio de ideas que quiere encarnar el CCCB», destaca la directora del centro, Judith Carrera, durante la presentación de un festival que, tirando de ese hilo invisible, jugará a deslocalizar a grandes estrellas el pop y la música latina como Brett Anderson y Julieta Venegas para que dejar que sean ellos y no sus canciones quienes se lleven casi todo el protagonismo. Así, mientras que el líder de Suede llevará a escena «Mañanas negra como el carbón», libro de memorias publicado el año pasado en el que el británico rastrea sus primeros años de vida y sus humildes orígenes, la cantante y compositora mexicana reivindicará en vivo y en directo su otra gran pasión artística: la lectura.

Emil Ferris, en Primera Persona de su puño y trazo - Emil Ferris

«El Primera Persona sigue siendo lo mismo que cuando nació hace ocho años: un festival de variedades»; resume el escritor y periodista Kiko Amat, codirector junto a Miqui Otero de una cita que sigue nutriéndose de pioneros como Nik Cohn, autor de clásicos de la literatura pop como «Awopbopaloobop Alopbamboom» y «Sigo siendo el mejor, dice Johnny Angelo» y responsable de la historia original que inspiró la película «Fiebre del sábado noche», entre muchas otras cosas. «Seguimos buscando lo que no encontramos en festivales literarios o de música pop», aclara Amat.

Y nada como acudir al Primera Persona para encontrarse cara a cara con un Peter Hook que, sin bajo ni banda, ahondará no en las carreras de Joy Division y New Order (que también), sino en la desastrosa aventura comercial que fue The Haçienda, legendario y ruinoso club de Manchester que marcó el ritmo del pop británico de los noventa. O, ya puestos, conocer por boca de Thomas Page McBee, el primer boxeador transexual que peleó en el Madison Square Garden, cómo cambia la percepción del mundo según el género desde el que uno lo mire.

Por el teatro del CCCB pasarán también la dibujante estadounidense Emil Ferris, quien recorrerá ese universo de películas de terror y convulsiones sociales que alimentan «Lo que más me gusta son los monstruos», y la rapera andaluza Mala Rodríguez, icono del hip hop, el flamenco y el feminismo gitano que repasará su carrera junto a la periodista Silvia Cruz.

Voces para reconstruir el pasado y apuntalar el discurso de un festival que contará también con la presencia de la escritora María Sánchez, narradora de la España «vaciada» y dedicará cápsulas a luchas antifascistas en la sociedad contemporánea y a las problemáticas relaciones entre creación artística y enfermedad mental.