Planes para exprimir el fin de semana en Barcelona

Barcelona Actualizado: 31/01/2019

El fin de semana se avecina frío y hasta lluvioso, pero eso no detiene la rica vida cultural y de ocio que llena Barcelona incluso en los días más helados. A continuación les proponemos una buena selección de propuestas y planes para hacer en Barcelona para los amantes de la cultura, el arte, el deporte y la velocidad. ¡No se los pierdan!

Rally Monte-Carlo Historique

El 22º , saldrá este viernes desde el Moll de la Marina de Barcelona a partir de las 19.00 horas. En él participarán 40 pilotos y copilotos de 6 nacionalidades. Esta será la decimoséptima vez consecutiva que la capital catalana acogerá una de las siete salidas de la prueba de regularidad para vehículos históricos más importante de Europa. Barcelona compartirá protagonismo con Reims, Glasgow, Bad Hombourg, Monte-Carlo y también con Milán y Atenas, ciudades que este año se estrenan en este acontecimiento deportivo que reúne hasta 323 equipos, al ser la prueba decana de regularidad para coches clásicos del mundo. Todos los modelos de vehículo que participan tienen que haber corrido anteriormente en el Monte-Carlo de velocidad. El coche más antiguo en la salida de Barcelona será un Lotus Elan de 1965 (nº 111) de los franceses Jacques Roucolle-Moisson Roucolle. El más antiguo de todo el Rallye será un Triumph de 1954 que partirá de Milán.

Más de 200 voladores de todo el mundo se concentrarán en el túnel entre el 31 de enero y el 2 de febrero

«The Wind Games», campeonato de altura

La élite mundial del vuelo indoor se reúne este fin de semana en el famoso túnel de viento de Empuriabrava (Gerona) para disputar la 6ª edición de «The Wind Games». En total, más de 200 voladores de todo el mundo se concentrarán en el túnel entre el 31 de enero y el 2 de febrero para participar en una nueva edición de The Wind Games. En la 6ª edición de la competición internacional de vuelo indoor más mediática del mundo se estrena una nueva modalidad competitiva de velocidad: las Relay Races, que enfrentarán a los equipos en carreras de vuelo indoor por relevos. Simultáneamente a la 6ª edición de The Wind Games se celebrará el 3er campeonato nacional de vuelo indoor y el 1er Campeonato catalán de «Solo Speed». Además, a lo largo de la competición internacional de vuelo indoor se realizará un maratón solidario para recaudar fondos para la ONG Care All Foundation y la Fundación Antonio Cabré.

Año nuevo chino

Un desfile, una feria cultural y gastronómica y diversos espectáculos conmemorarán el año nuevo chino en las inmediaciones del Arco de Triunfo el 2 de febrero. Según el calendario tradicional chino, se entrará al año 4717, que será el Año del Cerdo. Como novedad, la Cerda de San Antonio será la protagonista de honor del desfile, y por el Paralelo llegará la vedette gigante Rosa, acompañada de su amigo «especial» Armand y otras figuras chinas y catalanas. El desfile comenzará a las 11.30 horas en el parque de la Estación del Norte. Después, de 12.30 a 14.00 y de 16.00 a 19.00 horas, habrá espectáculos en el escenario situado en el paseo de Lluís Companys, donde estará la feria gastronómica y cultural entre las 10.00 y las 20.00 horas.

La trastienda de los museos

Este sábado 2 de febrero se celebra la tercera edición de «iN MUSEU», una jornada donde los museos municipales de la capital catalana volverán a ofrecer visitas exclusivas y gratuitas a quienes hayan hecho previamente una reserva. Se ofrecerán también talleres de restauración y se podrá acceder a espacios habitualmente restringidos al público en el Museo de Historia de Barcelona, el Centro de Colecciones del MUHBA, el Born Centro de Cultura y Memoria, el Museo Frederic Marés, el Real Monasterio de Santa María de Pedralbes, el Museo del Diseño, el Castillo de Montjuïc, el Museo Etnológico y de Culturas del mundo, el Museo Etnológico y de Culturas del mundo, el Laboratorio de Naturaleza del Museo de Ciencias Naturales y el Museo de la Música. Las visitas tendrán lugar entre las 10 y las 19 del sábado, se harán en grupos reducidos y durarán una hora. Para participar en las visitas hay que apuntarse anticipadamente en la web «barcelona.cat/inmuseu».

