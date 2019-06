El Kronos Quartet hace las Américas en un estreno del Grec exquisito La formación abrió el festival barcelonés con un elegante viaje a las raíces americanas

Barras, estrellas y, porqué no, también la cara de Jimi Hendrix emergiendo de la regia pared del Teatre Grec de Barcelona para recuperar el aliento musical de un festival que llevaba muchos años, demasiados, reservando sus noches de gala y estreno para la danza y el teatro. Así que se arrancó el Kronos Quartet con esa versión del himno americano desarreglada por el más volcánico de los guitarristas y el público enmudeció ante tamaña sacudida de violines chirriantes y cuerdas despeinantes. «Esperamos que cierta persona en la Casa Blanca, allá en Washington, pueda escuchar este concierto», ironizó el líder de la formación californiana, David Harrington, al poco de dar por inaugurada la 43 edición de Grec con su desbordante elegancia contemporánea.

En la grada, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, el ministro de Cultura en funciones, José Guirao, y la consellera de Cultura, Mariàngela Vilallonga, encabezaban la representación institucional de una noche que había arrancado a media tarde, con cuatro cuartetos de estudiantes de la ESMUC intentado hacerse oír entre el trasiego de copas y tapas de los jardines del teatro.

Al final, los jóvenes también tuvieron sus minutos de gloria compartiendo escenario con el veterano cuarteto californiano en «Quartet Saz» de Philip Glass, pero antes de eso sólo hubo ojos y oídos para el Kronos Quartet y las filigranas digitales que cobraban forma a sus espaldas. Oídos abiertos de par en para empaparse de «The House Of The Rising Sun» y recordar a George Gershwin y Janis Joplin con esa «Summer time» suavemente acunada, y ojos como platos para no perder detalle de las hipnóticas y mágicas proyecciones que Alba G. Corral creaba en tiempo real.

En la senda de Pete Seeger

A juego con esa vocación de hacer las Américas que rige la programación de este año del Grec, el viaje del Kronos Quartet por el mapa sonoro de la tradición estadounidense bordeó lo espiritual de la mano de esa «God Shall Wipe All Tears Away» popularizada por Mahalia Jackson, fondeó en el robusto puerto contemporáneo y, con Maria Arnal sobre el escenario,abrazó el folk de combate para celebrar el centenario del nacimiento de Pete Seeger.

Fue, sin duda, uno de los grandes momentos de la noche, con la cantante catalana poniendo voz a canciones de la Guerra Civil como «El quinto regimiento» y «Jarama Valley». La emoción se desbordó con «Turn, Turn, Turn», la canción más popular de Seeger e himno servido anoche como un conmovedor vals abrazado a la garganta de Maria Arnal. Desde ahí, inmejorable clímax de la velada, nos les quedó más que invocar a dos pesos pesados del minimalismo como Terry Riley y Philip Glass y descorchar el rotundo «Purple Haze» de Hendrix para salir a hombros de la montaña mágica.