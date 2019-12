Guitar BCN: Satriani y Metheny, héroes de una edición volcado con el talento local Lo nuevo y lo viejo, la vitalidad y la experiencia, juntos y revueltos en una programación que se reparte en una docena de salas de Barcelona y San Cugat

David Morán Barcelona Actualizado: 03/12/2019 10:02h Guardar Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

A los organizadores del Guitar BCN, antiguo festival de Guitarra de Barcelona reconvertido con los años en una cita más contemporánea y, sobre todo, de espectro estilístico mucho más amplio, les gusta considerarse cómplices necesarios a la hora de conseguir que las carreras de no pocos artistas acaben despegando. La directora del festival, Judit Llimós, y el director de The Project, Joan Rosselló, no se conforman con lanzar declaraciones de intenciones y citan nombres como los de Manel, Love Of Lesbian, Els Amics de les Arts o Blaumut, fichados casi todos ellos por el festival cinco minutos antes de abrazar el estrellato. Nada que ver, sin embargo, con el ejemplo más sonado, el de la omnipresente y todopoderosa Rosalía. «Es el caso del que más orgullosos estamos», constata Roselló. Y es que, antes de lanzarse a la conquista de las músicas urbanas y meterse a medio mundo en el bolsillo, la de Sant Esteve Sesrovires ya paseó su arte flamenco por Luz de Gas y el Palau de la Música al abrigo del Guitar BCN y lejos de esos baños de masas que la persiguen allá donde vaya hoy en día.

Una experiencias formativas que han llevado al festival a convencerse de que, más allá de los grandes nombres y las estrellas internacionales, uno de sus puntos fuertes está en la apuesta por la escena local y el talento emergente. Tanto es así que, según Roselló, casi la mitad de las entradas a la venta para la edición 2020 de la cita, unas 25.000 en total, corresponden a artistas de aquí. Bandas como Els Amics de Les Arts, Carlos Sadness, Nil Moliner y Arnau Griso que, entre el 25 de enero y el 24 de junio, aportarán la cuota de talento local a un cartel coronado por Pat Metheny, Zucchero, Joe Satriani y Jethro Tull.

Amplitud

Lo nuevo y lo viejo, la vitalidad y la experiencia, juntos y revueltos en una programación que se reparte en una docena de salas de Barcelona y San Cugat y con la que el festival busca reforzar un identidad que, asegura, se asienta en conceptos como calidad, confort, proximidad y sostenibilidad en los precios. Cuatro en uno para abarcar desde la celebración de los 40 años de Los Secretos en el Liceo, concierto que abrirá el festival el 25 de enero; al regreso del italiano Zucchero, quien lo clausurará el 22 de junio en el Palau de la Música en la que será su primera actuación en España en más de una década.

Entre ambos, una alineación transversal y de generosa amplitud estilística en la que conviven la canción de poso clásico del cubano Pablo Milanés, el embrujo de la bossa de Bebel Gilberto, el rock con pedigrí de 091 y Coque Malla, y el indie con vistas al folk de Ferran Palau y Núria Graham. También se atreve el Guitar BCN con los conciertos familiares y programará una actuación de Chumi Chuma, proyecto apadrinado por Vetusta Morla y fichado para su sello Pequeño Salto Mortal.

El capítulo de héroes de la guitarra quedará bien cubierto con fichajes como el del virtuoso Pat Metheny, quien presentará su nuevo disco From This Place, y Joe Satriani, distinguido con la púa de oro del festival, mientras que Gabriela Richardson y María Peláez encabezan la sección de estrenos. El 30 aniversario de la israelí Noa, los 15 años de carrera de Nouvelle Vague, el estreno del noruego Erlend Øye (Kings Of Convenience) junto a La Comitiva, el regreso del soulman Lee Fields, y el indie-folk de The Milk Carton Kids completan los reclamos más atractivos de un festival que cuenta para esta edición con un presupuesto que supera el millón y medio de euros.