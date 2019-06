Estas son las hogueras, fiestas y tradiciones de San Juan 2019 que habrá en Barcelona La «Flama del Canigó», las verbenas, la coca y los petardos no faltarán este domingo

La noche de San Juan vuelve a arder este domingo en Barcelona y con ella las fiestas y tradiciones que se celebran, siendo una de las fiestas populares más arraigadas en Cataluña. Un montón de entidades organizan verbenas populares en las calles y plazas, donde el fuego, la música, el baile y la coca son los protagonistas.

Uno de los eventos distintivos de San Juan en Barcelona es la «Flama del Canigó», una hoguera que podremos disfrutar este domingo en la céntrica Plaza de Sant Jaume. A las 18:30h comenzará la fiesta de recibimiento con sardanas a cargo de la copla Sant Jordi - Ciutat de Barcelona. En la fiesta también estarán los Gegants de la Ciutat, l’Àliga y los Castellers, y se repartirán hierbas medicinales para todos.

Por la noche, miles de ciudadanos se trasladarán a las playas del centro para celebrar la noche al calor de sus hogueras. También podrán disfrutar de las verbenas repartidas por las plazas, calles, parques y otros espacios públicos de la ciudad. En ellas podremos disfrutar de las batucadas o de los correfocs, entro otras tradiciones. La más popular es la verbena de la Barceloneta, que encenderá su hoguera de 21:15 a 21.45h. Habrá decenas de ellas en cada uno de los distritos, como las siguientes:

- Ciutat Vella: En la plaça dels Àngels del Raval a partir de las 19h.

- Ciutat Vella: En la plaça de la Mercè a partir de las 20:30h.

- L'Eixample: En el cruce entre las calles de Consell de Cent y Comte Borrell tendrá lugar la hoguera, y en el cruce entre las calles de Consell de Cent i de Viladomat tendrá lugar la verbena de Nova Esquerra. A partir de las 16h.

- L'Eixample: En el cruce entre las calles de Viladomat y de Floridablanca tendrá lugar de verbena de Sant Antoni. A partir de las 21:30h.

- Gràcia: este distrito tendrá también su propia «Flama del Canigó» en la plaça de la Vila a las 20h, y destacará la hoguera de la plaça de la Virreina, que también comenzará a las 20h.

- Horta- Guinardó: En la plaça de Salvador Riera a partir de las 21:15h y en el parque de les Rieres de Horta a partir de las 19:00h.

- Les Corts: en la calle de Europa, entre las calles de Galileu y de Gandesa, a partir de las 21h.

- Nou Barris: en el campo de fútbol de la Alzamora (Passeig d’Andreu Nin, 54) a partir de las 20h.

- Sant Andreu: en la plaça del Congrés podremos disfrutar de la «Noche del Fuego» a partir de las 21h.

- Sant Martí: en el parque de Sant Martí a partir de las 20h.

- Sants-Montjuïc: en la calle de Montfar tendrá lugar la verbena en la fuente de la Guatlla, a partir de las 16h.

- Sarrià-Sant Gervasi: en el centro cívico Casa Orlandai (calle de Jaume Piquet, 23) a partir de las 21h.

Además, los más golosos podrán disfrutar de la famosa Coca de San Juan, un dulce propio de esta jornada que veremos en muchas reposterías y tiendas. Se trata de una torta confitada con mazapán, crema o nata, y adornada con piñones, chicharrones o fruta confitada. El cava se ha convertido en su mejor acompañante, pero tradicionalmente se consume con vinos dulces o rancios.

Finalmente, la noche de San Juan no olvida su tradición pirotécnica y se llenará del sonido y las chispas de los petardos, un producto inventado en el siglo IX en China. El servicio de Bomberos de Barcelona ha publicado una serie de indicaciones y sugerencias para prevenir daños personales, materiales y medioambientales con hogueras, petardos, cohetes y otros productos inflamables, insistiendo sobre todo en mantener las distancias y no adquirir productos pirotécnicos en locales no autorizados.