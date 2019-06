Ni Escalarre ni Montmeló: el Doctor Music Festival tira la toalla y cancela su edición de 2019 un mes antes La organización asegura que el cambio de ubicación ha supuesto un «alto número de devoluciones de abonos»

D. Morán Barcelona Actualizado: 12/06/2019 17:43h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

Ni en Escalarre ni, finalmente, tampoco en Montmeló: el Doctor Music Festival tira la toalla y cancela su Reincarnation Edition, prevista para los días 12, 13 y 14 de julio en el Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló. Según informa la promotora en un comunicado, la obligada reubicación del festival, que a principios de abril ya anunció su mudanza a Montmeló por problemas con los permisos y con la Agencia Catalana del Agua en Escalarre, no ha sido bien acogida por el público y ha acarreado un «alto número de devoluciones de abonos», lo que, añade la promotora, ha propinado un «duro golpe» al festival.

«El ritmo de venta de entradas para el nuevo emplazamiento indica que no sería posible alcanzar la cantidad mínima requerida para ofrecer la experiencia que desde siempre habíamos soñado», justifica la organización. Se trunca así el anunciado regreso del que fuera pionero de los festivales musicales en España. En el cartel que ahora quedará en papel mojado destacaban las actuaciones The Smashing Pumpkins, The Strokes, The Good The Bad & The Queen, Rosalía, Texas, The Chemical Brothers o King Crimson, entre muchos otros.

«El propósito del Doctor Music Festival ha sido en todo momento ofrecer a los asistentes la experiencia de un festival de grandes dimensiones, con un estándar de calidad musical y organizativa de primer nivel internacional», apunta la organización en un comunicad. «Sin una presencia numerosa de público -añade- no iba a ser posible alcanzar ese sueño. Un festival es sobre todo el calor de los asistentes».

Los preparativos para este Doctor Music Festival Reincarnation Edition se remontan a 2017, cuando se anunció en Londres que el Doctor Music Festival, el de la vaca, regresaría en julio de 2019 a Escalarre, el mismo lugar en el que se celebró su primera edición en 1996. En aquel momento el director del festival, Neo Sala, presentó tan llamativa resurección como un «Shangri-La agroecológico», aunque la cosa empezó a torcerse a principios de este año, cuando la Agencia Catalana del Agua (ACA) desaconsejó la celebración del festival en los prados de Escalarre por tratarse de una zona inundable.

La decisión, calificada de «incomprensible y arbitraria» por los responsanbles de festival, forzó un cambio de ubicación al Circuito de Barcelona-Cataluña en Montmeló que, finalmente, ha desembocado en la cancelación del evento.

Según se informa en el comunicado, Doctor Music Festival devolverá el importe de los abonos y entradas ya adquiridos. El proceso de devolución se iniciará el próximo viernes 21 de junio y será un proceso automático para todas aquellas personas que hayan adquirido sus abonos a través de doctormusicfestival.com, los cuales recibirán la devolución del total del importe pagado sin tener que tramitar la solicitud. Los compradores que hayan obtenido sus abonos a través de Entradas.com, Ticketmaster, El Corte Inglés, Resident Advisor y Festicket deberán dirigirse a las plataformas correspondientes para tramitar el reembolso.

En el caso de los compradores que hayan adquirido sus abonos a través de Ticketea y FNAC deberán acceder a su área de usuario en doctormusicfestival.com y facilitarnos un IBAN donde efectuar la devolución.