Torra no está para jotas

Leo la entrevista abecedaria al presidente de la Cámara España, José Luis Bonet. El empresario catalán lanza verdaderas palabras para hacer renacer la concordia y las vías de progreso en Cataluña, y tal como estamos, la sensatez, el sentido común y la valentía, se agradece. A la vez, desde París, llegaba la advertencia de Macron y Merkel, ante ochenta jefes de Estado y de Gobierno, del peligro nacionalista y populista que amenaza a Occidente. Y después, recuerdo la reveladora acción del president Torra, que en estas mismas páginas recogía Salvador Sostres hace unas semanas, al cancelar una entrevista concertada con la BBC porque «no sé qué decir y no quiero hacer el ridículo».

Retratado este president, por si había dudas. Y es que Torra, metido como esta en un callejón cada vez más estrecho, podía por lo menos irse a los toros, que antecesores ha tenido, y peor parados, que vivieron días de gloria en la Monumental barcelonesa.

Sin ir más lejos, Lluís Companys, tan homenajeado y recordado por el procés, aparecía con cierta frecuencia por los palcos de honor de las plazas de toros. Hasta en la Maestranza, que ya es decir, y en compañía de Macià. Tanta fe tenía don Lluís en los toros como calmante y a la vez como revulsivo social, que apenas un mes de iniciada la Guerra Civil, no dudó en presidir en la Monumental catalana un festejo en el que recibió los brindis de los diestros Curro Caro, Pedrucho de Eibar, Juan Luis de la Rosa y Morenito de Valencia en un festejo para recabar fondos para las milicias antifascistas. Allí sonaron entre el regocijo popular La Internacional, el Himno de Riego, Els Segadors, Las Golondrinas y hasta la jota de la Dolores.

Aunque, sinceramente, no sé si Torra esta para estos lances. Por la jota de la Dolores, digo. Así que, a los aficionados, solo les pido paciencia; que Balañá no abre las puertas de su plaza, pues la situación política lo debe seguir desaconsejando, y el president Torra no esta para jotas.