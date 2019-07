Cs solicita formalmente que suspenda a Quim Forn como concejal de Barcelona El grupo municipal pide a la Secretaría General del Ayuntamiento que no pueda votar, delegar su voto ni percibir ingresos económicos del Ayuntamiento

A. C. Barcelona Actualizado: 17/07/2019 12:39h Enviar noticia por correo electrónico Tu nombre * Tu correo electrónico * Su correo electrónico *

El grupo municipal de Ciudadanos en Barcelona ha solicitado a la Secretaría General del Ayuntamiento la suspensión como concejal de Quim Forn, líder del grupo municipal de Junts per Catalunya (JpC) y exconseller encarcelado por la organización del 1-O que esta misma semana ya no pudo asistir al pleno de formalización del cartapacio municipal porque el Tribunal Supremo no lo autorizó.

En un escrito registrado el martes, Cs solicita que la suspensión de Forn se haga extensiva a todas sus facultades como concejal y así le impida votar, delegar su voto y percibir ingresos económicos del Ayuntamiento.

Cs registró la solicitud el mismo día en que se aprobó la organización municipal que establece el cartapacio, en un pleno extraordinario al que no pudo acudir Forn porque lo denegó el Supremo. A pesar de su ausencia, Forn estuvo muy presente en la sesión: por un lado, la propia alcaldesa lamentó nada más empezar el pleno que el juez no se lo permitiera, y por el otro, sus compañeros de grupo colocaron un lazo amarillo en la silla que tenía que ocupar.